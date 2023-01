सलमान से मिलने के लिए इस फैन ने बेचा घरबार, कहा - भाईजान से मिलने के बाद ही करूंगा शादी

Submitted by:

आपने फिल्मी सितारों के क्रेजी फैंस के बारे में तो सुना ही होगा। कोई फैंन अपने चहेते सितारे को भगवान की तरह पूजता नजर आता है। किसी ने फिल्म देखने के लिए जायदाद तक बेची, तो किसी ने जान तक जोखिम में डाल दी। हाल ही में एक ओर फैंन उभर कर आया है जो शादी इस लिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर वह शादी करेगा तो उसके दिल में सलमान के लिए मोहब्बत कम हो जाएगी।

Uttar Pradesh man refuses to marry until he meets Salman Khan