वाणी कपूर के हाथ लगी बड़ी फिल्म, आयुष्मान खुराना संग करेंगी रोमांस, जानें पूरी डिटेल

'केदारनाथ' फिल्म के निर्देशक अभिषेक कपूर (Director Abhishek Kapoor) ने अपनी अगली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी हैं। हाल ही आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) का नाम मुख्य अभिनेता के रूप में सामने आया था। अब फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि इस फिल्म में आयुष्मान के अपोजिट अभिनेत्री वाणी कपूर (Vaani Kapoor) होंगी। यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी, जिसमें आयुष्मान एक एथलीट की भूमिका निभाएंगे।

