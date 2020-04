जन्मदिन के मौके पर वरुण धवन ने चुपके से की 5 लाख दिहाड़ी मजदूरों की मदद

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप जारी है। इससे संक्रमित मरीजों के आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। जिसके चलते सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है। जिसके चलते गरीब और मजदूर वर्ग काफी प्रभावित हुआ है। हालांकि इनकी मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। बॉलीवुड के कई एक्टर्स ने गरीब और मजदूरों के लिए खाना मुहैया कराने का काम किया है। वहीं एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) ने भी अपने जन्मदिन के मौके पर फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के 32 अलग-अलग प्रोफाइल से जुड़े करीब 5 लाख दिहाड़ी मजदूरों की मदद (Varun Dhawan Donates For 5 Lakh Labors) के लिए रुपए दान किए हैं।

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के अध्यक्ष अशोक पंडित ने ट्विटर पर वरुण धवन को शुक्रिया किया है। अशोक पंडित ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा- "फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज एक्टर वरुण धवन को फिल्म और टेलीविजन उद्योग के दिहाड़ी कर्मचारियों के लिए दान देने के लिए धन्यवाद देना चाहता है। उनके जन्मदिन पर फिल्म उद्योग के पांच लाख दिहाड़ी मजदूरों की ओर से, जो 32 क्राफ्ट से संबंधित हैं, मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान तुम पर आशीर्वाद बनाए रखें वरुण जो आपने आगे आकर दिहाड़ी मजदूरों की मदद की।"

@fwice_mum thanks @Varun_dvn for donating towards the daily wage workers of the entertainment industry.

Nearly 5 lakh cine workers, belonging to 32 crafts, wish him a very Happy Birthday. #HappyBirthdayVarunDhawan #FWICEFightsCorona pic.twitter.com/ix03reYQgd