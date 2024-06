‘पुष्पा-2’ का खेल बिगाड़ने आ रहे हैं जॉन अब्राहम, ‘वेदा’ की रिलीज डेट हो गई है कन्फर्म, होगा तगड़ा क्लैश

This 15th August, hogi ek nayi jung, anyaay aur naainsaafi ke khilaaf! Taiyaar rehna!#Vedaa in cinemas this Independence Day 🇮🇳@TheJohnAbraham #Sharvari @nowitsabhi @tamannaahspeaks @nikkhiladvani @monishaadvani @madhubhojwani #UmeshKrBansal @minnakshidas @aseem_arora… pic.twitter.com/zX1Mm4CsTA