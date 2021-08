जब अजय देवगन को मारने के लिए इकट्ठा हो गए थे लोग, तब पिता वीरू देवगन 200 लोगों को लेकर पहुंच गए

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन को लेकर लोगों में काफी दीवानगी देखने को मिलती है। उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया जाता है। उन्होंने कॉमेडी हो या एक्शन या फिर रोमांस हर किस्म की फिल्मों में काम किया है। उनके हर किरदार को खूब सराहा गया है। अजय देवगन फिल्मों में गुंड़ो से मारपीट करते देखे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार उन्हें मारने के लिए लोगों ने उन्हें घेर लिया था। उस वक्त उनके पिता वीरू देवगन ने उनकी जान बचाई थी।

अजय देवगन के पिता वीरू देवगन बॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर थे। उन्होंने कई फिल्मों में एक्शन सीन्स की कमान संभाली थी। लेकिन रियल लाइफ में भी जब उनके बेटे अजय देवगन मुसीबत में फंसे तो उन्होंने बिल्कुल सही मौके पर एंट्री मारी। इस बारे में खुद अजय देवगन और साजिद खान ने बताया था। उनका एक वीडियो इस वक्त खूब चर्चा में है। वीडियो में वह इस किस्से के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं।

वीडियो में साजिद कहते हैं, 'अजय के पास एक व्हाइट जीप थी, जिसमें हम घूमा करते थे। हॉलिडे होटल के पास पतली सी गली थी, जहां से अचानक पतंग के पीछे भागते हुए एक बच्चा पता नहीं कहां से आ गया। जीप फुल स्पीड में थी लेकिन अजय ने सही वक्त पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि, बच्चे को चोट नहीं लगी थी लेकिन वह काफी डर गया था और रोने लगा। इसके बाद पता नहीं कहां से हजारों लोग इकट्ठा हो गए। हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें अजय की कोई गलती नहीं है और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है।'

That’s another major tribute for #VeeruDevgn ji ⁦@ajaydevgn⁩



What a story, when Ajay Devgn was attacked by a crowd of 1000 and his dad took them all heads on!!! pic.twitter.com/YMps1OkgQN