Caution: It’s about to get hot!🔥

The sexiest song of the year is dropping tomorrow!



️#Jaanam song out tomorrow.#BadNewz in cinemas 19th July.#KaranJohar @apoorvamehta18 #AmpritpalSinghBindra @anandntiwari @somenmishra0 @dimplemathias @vickykaushal09 @tripti_dimri23… pic.twitter.com/OPm527VtoC