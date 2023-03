विद्या बालन को भी करना पड़ा था कास्टिंग काउच का सामना, कहा- 'होटल-रूम में ले गया था डायरेक्टर, फिर...'

Vidya Balan Recalls Casting Couch Incident: कास्टिंग काउच का शिकार होने से बचने वालों में एक्ट्रेस विद्या बालन का भी नाम शुमार है। विद्या ने बताया कि कैसे वो बार-बार एक फिल्म के निर्देशक से कॉफी शॉप में मिलने की गुजारिश करती रहीं। मगर डायरेक्टर की जिद थी कि फिल्म पर चर्चा करने के लिए दोनों होटल के कमरे में ही मिलें।

Vidya Balan recalls how she handled unsettling incident where director called her to his room: ‘Self-preservation kicks in’