डब्बू रतनानी ने शेयर की विद्या बालन की न्यूड फोटोशूट, नेटिज़ेंस बोले - 'द डर्टी पिक्चर'

Vidya Balan Viral Picture: विद्या बालन ने एक बार फिर अपने बोल्ड फोटोशूट से इंटरनेट पर आग लगा दी है। इंटरनेट पर उनकी एक तस्वीर जमकर वायर हो रही है। इस तस्वीर में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्ट्रेस ने कोई कपड़े नहीं पहने है और वह अपने पूरे शरीर को सिर्फ एक अखबार से ढके हुए नजर आ रही हैं।

Vidya Balan sets the internet on fire with Dabboo Ratnani photoshoot; netizens call it 'the dirty picture'