पानी पर चलते नजर आए Vidyut Jamwal, लॉन्च किया अपना Youtube Channel

बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल ( Bollywood actor Vidyut Jammwal) अपनी फिटनेस (fitness) को लेकर जाने जाते हैं और फिलहाल उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल (launched his YouTube channel) को पानी पर चलने वाले वीडियो के साथ लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि अपना खुद का यूट्यूब चैनल (YouTube channel) बनाने का गोल था मेरा, लेकिन मैं एक अच्छे कंटेंट ( good content) के इंतजार में था। अभी हाल में मैंने पानी पर चलने (videos running on water) की ट्रेनिंग पूरी की, मुझे लगा की यही परफेक्ट कंटेंट है शुरुआत करने के लिए। अभिनेता ( Vidyut Jammwal ) लॉकडाउन ( lockdown) के दौरान अपने इंटाग्राम के जरिए लोगों को फिटनेस टिप्स (fitness tips) देते रहे। वह अपने यूट्यूब को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। इस चैनल के माध्यम से जामवाल न केवल शारीरिक फिटनेस से संबंधित कंटेंट अपलोड करेंगे, बल्कि मानसिक फिटनेस और डाइट (physical fitness, mental fitness and diet) संबंधित कंटेंट भी।



विद्युत जामवाल अपने इस चैनल के सहारे कई मुद्दों पर भी बात करते नजर आएंगे। इनमें फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और फूड जैसे विषय शामिल हैं। आपको बता दे कि विद्युत सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते है। वे आए दिन अपनी लेटेस्ट तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से फैंस को फिटनेस के टिप्स देते रहते है।

लॉकडाउन ( Lockdown ) के बीच बॉलीवुड सेलेब्स ( Bollywood Celebs ) हर तरह से लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। जहां एक ओर सोनू सूद ( Sonu Sood ) नए-नए तरीके से प्रवासी मजदूरों ( Migrant Workers ) की मदद में जुटे हुए हैं। वहीं अब अभिनेता विद्युत जामवाल ( Vidyut Jammwal ) कमाल के आइडिया के साथ लोगों की हेल्प के लिए सामने आए हैं। उन्होंने उन लोगों के लिए चिंता व्यक्त की है जिनके काम-धंधे लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं। 'गुडविल फॉर गुड' ( Goodwill for good ) उनकी पहल का नाम है। इस पहल के माध्यम से वह देश के कोने-कोने से आए विचारों ( Support creative ideas ) को सपोर्ट करेंगे। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ही विद्युत ने अपनी पहल का नाम 'गुडविल फॉर गुड' ( Goodwill for good helping for people ) रखा है। जिससे लोगों की उम्मीदों को फिर से जगाया जाएगा और व्यक्ति के काम और क्षमता से उसके जीवन को बदला जाएगा।