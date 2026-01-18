करूर भगदड़ मामला: साउथ सुपरस्टार की बढ़ीं मुश्किलें, सीबीआई ने भेजा समन

विजय से की जा रही पूछताछ 27 सितंबर 2025 की उस घटना से जुड़ी है, जब वे करूर में अपनी टीवीके पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। बताया जाता है कि अभिनेता कार्यक्रम में देर से पहुंचे थे, इसी दौरान मंच के सामने भीड़ लगातार बढ़ती गई। जैसे ही लोग उन्हें देखने के लिए आगे बढ़े, भगदड़ मच गई। इस दुखद हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। विजय ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों को 20 लाख रुपये की सहायता राशि दी थी और कुछ परिवारों से वीडियो कॉल पर बात भी की थी।