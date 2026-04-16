‘दलदल में मिले थे बहन के कंकाल के टुकड़े’ सुलक्षणा पंडित से परिवार ने छुपाए रखा था ये खौफनाक सच

सुलक्षणा को अंधेरे में रखने के लिए विजयता को हर दिन झूठ बोलना पड़ता था। वह सुलक्षणा से कहती थीं कि संध्या इंदौर में है, खुश है और अक्सर फोन करती है। विजयता ने रुंधे गले से बताया, "भगवान कसम, मुझे सालों तक यह नाटक करना पड़ा। सुलक्षणा दीदी अक्सर कहती थीं कि छोटी बहन को मेरा प्यार देना, और मैं बस सिर हिला देती थी।" बता दें कि सुलक्षणा पंडित का भी 6 नवंबर 2025 को निधन हो गया, और वह इस दुनिया से अपनी बहन की मौत का सच जाने बिना ही विदा हो गईं।