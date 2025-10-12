विक्रम भट्ट के साथ फ्रॉड: जानें किसने की गद्दारी, FIR दर्ज

नासिर ने जब छानबीन शुरू की, तो पता चला कि सारी डिस्क राकेश के मातहत जीतेंद्र शर्मा के पास हैं। अब मजेदार बात ये कि ये दोनों जब भी किसी कर्मचारी को डिस्क चाहिए होती थी, टालमटोल करते और बहाने बनाते। फिर एक दिन खुलासा हुआ कि डिस्क तो बेच दी गई है। जीतेंद्र ने कबूल किया कि डिस्क बेचने का आधा पैसा राकेश को दे दिया गया। इसके बाद दोनों ने फोन बंद किए, ऑफिस आना छोड़ा, और अब फरार हैं।