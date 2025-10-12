विक्रम भट्ट के साथ फ्रॉड: जानें किसने की गद्दारी, FIR दर्ज

विक्रम भट्ट के साथ फ्रॉड
Fraud With Vikram Bhatt: सिनेमा जगत से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मशहूर फिल्ममेकर विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) के साथ उनके ही ऑफिस में धोखा हो गया है। जी हाँ, उनके अपने कर्मचारियों ने उनकी पीठ पीछे ऐसी चाल चली कि विक्रम और उनकी पत्नी के होश उड़ गए।
विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) की कंपनी मुंबई के अंधेरी पश्चिम में है। एक दिन जब विक्रम और उनकी पत्नी ने ऑफिस का जायजा लिया, तो पता चला कि मार्च 2025 से कई हार्ड डिस्क गायब हैं। इन डिस्क में उनकी फिल्मों के फुटेज थे, जो किसी ने गलत तरीके से इस्तेमाल किए। शक की सुई घूमी उनके अकाउंट मैनेजर राकेश प्रणिग्रही पर। विक्रम ने अपने भरोसेमंद प्रोडक्शन मैनेजर नासिर खान को कहा, “भाई-यार, जरा इस पर नजर रखो।”
नासिर ने जब छानबीन शुरू की, तो पता चला कि सारी डिस्क राकेश के मातहत जीतेंद्र शर्मा के पास हैं। अब मजेदार बात ये कि ये दोनों जब भी किसी कर्मचारी को डिस्क चाहिए होती थी, टालमटोल करते और बहाने बनाते। फिर एक दिन खुलासा हुआ कि डिस्क तो बेच दी गई है। जीतेंद्र ने कबूल किया कि डिस्क बेचने का आधा पैसा राकेश को दे दिया गया। इसके बाद दोनों ने फोन बंद किए, ऑफिस आना छोड़ा, और अब फरार हैं।
इसके बाद नासिर ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की, और राकेश व जीतेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस इन फिल्मी चोरों को कैसे पकड़ती है? साथ ही विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) का नुकसान कैसे पूरा होता है। ये देखना अभी बाकी है।
