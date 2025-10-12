क्या होती है विसरा रिपोर्ट? अब सुलझेगी जुबीन गर्ग की मौत की गुत्थी! जानें ताजा अपडेट

ज़ुबीन गर्ग विसरा रिपोर्ट अपडेट
Zubeen Garg Death Case Update: मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग को गुजरे हुए 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जांच एजेंसियों को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगी है। एक तरफ आरोपी लोगों से पूछताछ जारी है तो वहीं दूसरी तरफ सबकी नजर विसरा रिपोर्ट पर अटकी हुई है।
ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अब (Zubeen Garg Death Case) केस में एक और शख्स से पूछताछ हुई है। साथ ही नई दिल्ली से विसरा रिपोर्ट गुवाहाटी भी पहुंच चुकी है, जिसका इंतजार सबको था। चलिए आपको बताते हैं क्या होती है- विसरा रिपोर्ट?
विसरा रिपोर्ट क्या होता है? चलिए पहले आपको आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल विसरा रिपोर्ट, एक प्रकार की फोरेंसिक जांच होती है, जो मौत की असली वजह पता करने में मदद करती है। जब किसी भी व्यक्ति की रहस्यमयी या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, तो इसकी सच्चाई जानने के लिए विसरा रिपोर्ट की मांग होती है। इसकी रिपोर्ट आने में वैसे तो 6 माह या साल भी लग जाता है, लेकिन विशेष जांच के दौरान इसकी रिपोर्ट 15 से 20 दिनों में भी आ जाती है। इस दौरान व्यक्ति के बॉडी का कुछ पार्ट जांच के लिए रख लिया जाता है।
जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) के आकस्मिक निधन के बाद असम पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) इसे मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाल ही में इस केस में उनके चचेरे भाई संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया गया था। अब केस में एक और शख्स से पूछताछ हुई है।
बता दें नई दिल्ली से विसरा रिपोर्ट भी गुवाहाटी पहुंच चुकी है। इसकी जानकारी सीआईडी और एसआईटी के विशेष पुलिस महानिदेशक एमपी गुप्ता ने मीडिया को दी।
पुलिस महानिदेशक एमपी गुप्ता ने कहा, “इस केस (Zubeen Garg Death Case) की जांच अभी जारी है। इसमें सिंगापुर में रहने वाले कुछ लोग शामिल हैं, उन लोगों को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है। उनमें से एक ने अपना बयान दर्ज करवा दिया है। हमने अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वे सभी पुलिस कस्टडी में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद हम उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे। इसके बाद न्यायालय इस पर फैसला सुनाएगा।”
उन्होंने आगे कहा, “हमने जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) की विसरा रिपोर्ट नई दिल्ली भेजी थी। उसकी जांच की रिपोर्ट आ गई है। हमने इसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज को पहले ही भेज दिया है, जहां जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम हुआ था। वहां से जो रिपोर्ट आएगी, हम उसे फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के रूप में कोर्ट में पेश करेंगे। यह रिपोर्ट उनके परिवार को पोस्ट द्वारा भी भेजी जाएगी।”
एमपी गुप्ता ने कहा, “अभी तक हमने पाया है कि असम से 11 लोग उस घटना के दौरान वहां पर मौजूद थे। हमने सबको जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। हम सीधे तौर पर सिंगापुर जाकर पूछताछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने गृह मंत्रालय के जरिए वहां की पुलिस से संपर्क किया है। सिंगापुर पुलिस तक संदेश पहुंच गया है और वह इस पर विचार कर रही है। सिंगापुर का अटॉर्नी जनरल कार्यालय इस पर निर्णय लेगा। अगर सिंगापुर के अधिकारी हमें वहां आकर जांच करने में मदद करने को कहते हैं, तभी हम वहां जा सकते हैं। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और हमें उम्मीद है कि तय समय में हम चार्जशीट फाइल कर देंगे।”
