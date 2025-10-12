Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

क्या होती है विसरा रिपोर्ट? अब सुलझेगी जुबीन गर्ग की मौत की गुत्थी! जानें ताजा अपडेट

Zubeen Garg Viscera Report: जुबीन गर्ग डेथ केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। सिंगर की विसरा रिपोर्ट दिल्ली से असम पहुंच चुकी है।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 12, 2025

Zubeen Garg Viscera Report

ज़ुबीन गर्ग विसरा रिपोर्ट अपडेट

Zubeen Garg Death Case Update: मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग को गुजरे हुए 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जांच एजेंसियों को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगी है। एक तरफ आरोपी लोगों से पूछताछ जारी है तो वहीं दूसरी तरफ सबकी नजर विसरा रिपोर्ट पर अटकी हुई है।

ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अब (Zubeen Garg Death Case) केस में एक और शख्स से पूछताछ हुई है। साथ ही नई दिल्ली से विसरा रिपोर्ट गुवाहाटी भी पहुंच चुकी है, जिसका इंतजार सबको था। चलिए आपको बताते हैं क्या होती है- विसरा रिपोर्ट?

जांच और विसरा रिपोर्ट?

विसरा रिपोर्ट क्या होता है? चलिए पहले आपको आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल विसरा रिपोर्ट, एक प्रकार की फोरेंसिक जांच होती है, जो मौत की असली वजह पता करने में मदद करती है। जब किसी भी व्यक्ति की रहस्यमयी या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, तो इसकी सच्चाई जानने के लिए विसरा रिपोर्ट की मांग होती है। इसकी रिपोर्ट आने में वैसे तो 6 माह या साल भी लग जाता है, लेकिन विशेष जांच के दौरान इसकी रिपोर्ट 15 से 20 दिनों में भी आ जाती है। इस दौरान व्यक्ति के बॉडी का कुछ पार्ट जांच के लिए रख लिया जाता है।

जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) के आकस्मिक निधन के बाद असम पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) इसे मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाल ही में इस केस में उनके चचेरे भाई संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया गया था। अब केस में एक और शख्स से पूछताछ हुई है।

बता दें नई दिल्ली से विसरा रिपोर्ट भी गुवाहाटी पहुंच चुकी है। इसकी जानकारी सीआईडी और एसआईटी के विशेष पुलिस महानिदेशक एमपी गुप्ता ने मीडिया को दी।

पुलिस महानिदेशक एमपी गुप्ता ने दी जानकरी

पुलिस महानिदेशक एमपी गुप्ता ने कहा, “इस केस (Zubeen Garg Death Case) की जांच अभी जारी है। इसमें सिंगापुर में रहने वाले कुछ लोग शामिल हैं, उन लोगों को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है। उनमें से एक ने अपना बयान दर्ज करवा दिया है। हमने अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वे सभी पुलिस कस्टडी में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद हम उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे। इसके बाद न्यायालय इस पर फैसला सुनाएगा।”

उन्होंने आगे कहा, “हमने जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) की विसरा रिपोर्ट नई दिल्ली भेजी थी। उसकी जांच की रिपोर्ट आ गई है। हमने इसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज को पहले ही भेज दिया है, जहां जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम हुआ था। वहां से जो रिपोर्ट आएगी, हम उसे फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के रूप में कोर्ट में पेश करेंगे। यह रिपोर्ट उनके परिवार को पोस्ट द्वारा भी भेजी जाएगी।”

एमपी गुप्ता ने कहा, “अभी तक हमने पाया है कि असम से 11 लोग उस घटना के दौरान वहां पर मौजूद थे। हमने सबको जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। हम सीधे तौर पर सिंगापुर जाकर पूछताछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने गृह मंत्रालय के जरिए वहां की पुलिस से संपर्क किया है। सिंगापुर पुलिस तक संदेश पहुंच गया है और वह इस पर विचार कर रही है। सिंगापुर का अटॉर्नी जनरल कार्यालय इस पर निर्णय लेगा। अगर सिंगापुर के अधिकारी हमें वहां आकर जांच करने में मदद करने को कहते हैं, तभी हम वहां जा सकते हैं। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और हमें उम्मीद है कि तय समय में हम चार्जशीट फाइल कर देंगे।”

ये भी पढ़ें

क्या है स्कूबा डाइविंग? फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की चली गयी जान, सेफ्टी गाइडलाइन जानना क्यों है जरूरी
बॉलीवुड
Zubeen Garg Scuba Diving Death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

12 Oct 2025 02:21 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / क्या होती है विसरा रिपोर्ट? अब सुलझेगी जुबीन गर्ग की मौत की गुत्थी! जानें ताजा अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘तलाक हो जाएगा…’, 70 करोड़ का घर खरीदने पर इस फेमस एक्ट्रेस को पति ने दी थी धमकी, खुद किया खुलासा

'तलाक हो जाएगा...', 70 करोड़ का घर खरीदने पर इस फेमस एक्ट्रेस को पति ने दी थी धमकी, खुद किया खुलासा
बॉलीवुड

जिस एक्ट्रेस को बोलता था बेटी, उसी के साथ Kissing Scene को लेकर विवादों में फंसा था ये एक्टर

Annu Kapoor talked about Priyanka chopda
बॉलीवुड

Filmfare Awards 2025 जानें किसने कौन-सा अवॉर्ड किया अपने नाम, शाहरुख खान और करण जौहर की जोड़ी ने मचाया धमाल

Filmfare Awards 2025 जानें किसने कौन-सा अवॉर्ड किया अपने नाम! शाहरुख खान और करण जौहर की जोड़ी ने मचाया धमाल
बॉलीवुड

ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म ‘होमबाउंड’ की जानें सच्चाई, एक्टर ने खोले कई राज

Vishal Jethwa Movie Oscar Nominated
बॉलीवुड

मस्जिद में जूते पहनने वाली बात पर सोनाक्षी सिन्हा का फूटा गुस्सा, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

sonakshi sinha and zaheer Iqbal visit Abu Dhabi Grand Mosque
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.