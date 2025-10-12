क्या होती है विसरा रिपोर्ट? अब सुलझेगी जुबीन गर्ग की मौत की गुत्थी! जानें ताजा अपडेट

एमपी गुप्ता ने कहा, “अभी तक हमने पाया है कि असम से 11 लोग उस घटना के दौरान वहां पर मौजूद थे। हमने सबको जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। हम सीधे तौर पर सिंगापुर जाकर पूछताछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने गृह मंत्रालय के जरिए वहां की पुलिस से संपर्क किया है। सिंगापुर पुलिस तक संदेश पहुंच गया है और वह इस पर विचार कर रही है। सिंगापुर का अटॉर्नी जनरल कार्यालय इस पर निर्णय लेगा। अगर सिंगापुर के अधिकारी हमें वहां आकर जांच करने में मदद करने को कहते हैं, तभी हम वहां जा सकते हैं। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और हमें उम्मीद है कि तय समय में हम चार्जशीट फाइल कर देंगे।”