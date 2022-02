13 साल की उम्र में डेब्यू करने के बाद की थी 3 शादियां, रेखा संग भी जुड़ा था नाम

हिंदी फिल्म जगत मे बतौर चाइल्ड एक्टर अपने करियर की शुरुआत करने वाले विनोद मेहरा ने अपनी शादि और अफेयर को लेकर अक्सर सुर्खियो में बने रहते थे। अपनी 3 शादियों की वजह से काफी चर्चा में रहा करते थे विनोद मेहरा। चलिए जानते है उनके अफेयर के किस्से।

अभिनेता विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। विनोद मेहरा की फिल्म करियर की बात करें तो उनकी फिल्म करियर को चमकाने में अभिनेत्री मौसमी चटर्जी का जबरदस्त हाथ रहा हैं। साल 1972 में फिल्म शक्ति सामंत में एक साथ नजर आए थे मौसमी-विनोद पहली बार एक साथ। दोनो एक साथ काफी अच्छे लग रहे थे। इस फिल्म मे मौसमी अपने किरदार को बेहद खूब तरीके से निभाया था। वहीं इस फिल्म में विनोद एक आदर्शवादी नायक थे।

Vinod Mehra did 3 marriages, name was also associated with Rekha