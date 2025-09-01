Viral Song: 2013 के इस गाने का लोगों पर चढ़ा फीवर, यूजर्स बना रहे हैं धड़ाधड़ रील्स

वीडियो की शुरुआत में डेझा जा सकता है, अभिजीत भट्टाचार्य गिटार की धुन पर 'दिल का जो हाल है' (Dil Ka Jo Haal Hai) गाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद वीडियो में एक सॉन्ग मेकर बोलते हुए दिखते हैं, "जैसे कहते हैं ना कि छिपा हुआ हीरा जो होता है, वो आप कितने भी कोयले में रख दो, वो अपनी चमक जरूर दिखाता है।" इसके तुरंत बाद गाने की एक झलक दिखाई जाती है जिसमें रणबीर कपूर नजर आते हैं। वीडियो के अगले सीन में अभिजीत भट्टाचार्य कार में ड्रिंक का आनंद लेते हुए उसी गाने को गाते दिखते हैं। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखती है।