Viral Song: 2013 के इस गाने का लोगों पर चढ़ा फीवर, यूजर्स बना रहे हैं धड़ाधड़ रील्स

Viral Song: बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो रिलीज के वक्त भले ही ज्यादा चर्चा न बटोरें, लेकिन वक्त के साथ लोगों के दिलों में बस जाते हैं। ऐसा ही एक गाना है फिल्म 'बेशर्म' का 'दिल का जो हाल है', जिसे मशहूर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने अपनी जादुई आवाज दी थी। आज सोशल मीडिया के दौर में यह गाना एक बार फिर सुर्खियों में है! लोग इस गाने पर धड़ल्ले से रील्स बना रहे हैं, और यह अब इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है।
इस प्यार को देखकर अभिजीत भट्टाचार्य का दिल भी गदगद है। उन्होंने अपने फैंस को इस गाने को दोबारा जिंदगी देने के लिए खूब सारा प्यार और शुक्रिया कहा है।
वीडियो की शुरुआत में डेझा जा सकता है, अभिजीत भट्टाचार्य गिटार की धुन पर 'दिल का जो हाल है' (Dil Ka Jo Haal Hai) गाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद वीडियो में एक सॉन्ग मेकर बोलते हुए दिखते हैं, "जैसे कहते हैं ना कि छिपा हुआ हीरा जो होता है, वो आप कितने भी कोयले में रख दो, वो अपनी चमक जरूर दिखाता है।" इसके तुरंत बाद गाने की एक झलक दिखाई जाती है जिसमें रणबीर कपूर नजर आते हैं। वीडियो के अगले सीन में अभिजीत भट्टाचार्य कार में ड्रिंक का आनंद लेते हुए उसी गाने को गाते दिखते हैं। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखती है।
वीडियो के आखिर में मेकर्स सभी फैंस का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, ''आप सभी का धन्यवाद… इतने सालों के बाद यह गाना ऐसे जगा कि ये मेरे लिए सरप्राइज है। मैंने इस गाने को वापस पूरा सुना।''
इस वीडियो पोस्ट के कैप्शन में अभिजीत भट्टाचार्य ने लिखा, ''दिल का जो हाल है, फीवर।''
यह गाना अब सिर्फ एक म्यूजिक ट्रैक नहीं, बल्कि सोशल मीडिया ट्रेंड बन चुका है। इंस्टाग्राम पर इस गाने का क्रेज इस कदर बढ़ गया है कि हर उम्र के लोग, चाहे वो कपल्स हों, सिंगल हों या बच्चे हों… इस पर रील्स बना रहे हैं। लोग लिप सिंक कर रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं और अपनी भावनाएं इस गाने के जरिए साझा कर रहे हैं।
'दिल का जो हाल है' गाना फिल्म 'बेशर्म' का है। इसे रणबीर कपूर और पल्लवी शारदा पर फिल्माया गया है। गाने को अभिजीत भट्टाचार्य ने श्रेया घोषाल के साथ मिलकर गाया है, जबकि संगीत ललित पंडित का है।