Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Viral Song: 2013 के इस गाने का लोगों पर चढ़ा फीवर, यूजर्स बना रहे हैं धड़ाधड़ रील्स

Viral Song: सोशल मीडिया पर एक पुराना गाना इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। जिस पर यूजर्स धड़ाधड़ रील्स बना रहे हैं। कौन-सा है वो गाना? चलिए जानते हैं।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 01, 2025

Dil Ka Jo Haal Hai:Viral Song
दिल का जो हाल है: वायरल गाने का स्क्रीनशॉट

Viral Song: बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो रिलीज के वक्त भले ही ज्यादा चर्चा न बटोरें, लेकिन वक्त के साथ लोगों के दिलों में बस जाते हैं। ऐसा ही एक गाना है फिल्म 'बेशर्म' का 'दिल का जो हाल है', जिसे मशहूर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने अपनी जादुई आवाज दी थी। आज सोशल मीडिया के दौर में यह गाना एक बार फिर सुर्खियों में है! लोग इस गाने पर धड़ल्ले से रील्स बना रहे हैं, और यह अब इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है।

इस प्यार को देखकर अभिजीत भट्टाचार्य का दिल भी गदगद है। उन्होंने अपने फैंस को इस गाने को दोबारा जिंदगी देने के लिए खूब सारा प्यार और शुक्रिया कहा है।

ये भी पढ़ें

Kalkaji Temple Violence: स्वरा भास्कर ने ब्रूटल किलिंग पर तोड़ी चुप्पी, कहा- ‘हम राक्षस बन गए हैं’
बॉलीवुड
Kalkaji Temple Murder: Swara Bhasker

इंटरनेट पर छाया गाना

वीडियो की शुरुआत में डेझा जा सकता है, अभिजीत भट्टाचार्य गिटार की धुन पर 'दिल का जो हाल है' (Dil Ka Jo Haal Hai) गाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद वीडियो में एक सॉन्ग मेकर बोलते हुए दिखते हैं, "जैसे कहते हैं ना कि छिपा हुआ हीरा जो होता है, वो आप कितने भी कोयले में रख दो, वो अपनी चमक जरूर दिखाता है।" इसके तुरंत बाद गाने की एक झलक दिखाई जाती है जिसमें रणबीर कपूर नजर आते हैं। वीडियो के अगले सीन में अभिजीत भट्टाचार्य कार में ड्रिंक का आनंद लेते हुए उसी गाने को गाते दिखते हैं। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखती है।

वीडियो के आखिर में मेकर्स सभी फैंस का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, ''आप सभी का धन्यवाद… इतने सालों के बाद यह गाना ऐसे जगा कि ये मेरे लिए सरप्राइज है। मैंने इस गाने को वापस पूरा सुना।''
इस वीडियो पोस्ट के कैप्शन में अभिजीत भट्टाचार्य ने लिखा, ''दिल का जो हाल है, फीवर।''

इंस्टाग्राम पर इस गाने का क्रेज

यह गाना अब सिर्फ एक म्यूजिक ट्रैक नहीं, बल्कि सोशल मीडिया ट्रेंड बन चुका है। इंस्टाग्राम पर इस गाने का क्रेज इस कदर बढ़ गया है कि हर उम्र के लोग, चाहे वो कपल्स हों, सिंगल हों या बच्चे हों… इस पर रील्स बना रहे हैं। लोग लिप सिंक कर रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं और अपनी भावनाएं इस गाने के जरिए साझा कर रहे हैं।

'दिल का जो हाल है' गाना फिल्म 'बेशर्म' का है। इसे रणबीर कपूर और पल्लवी शारदा पर फिल्माया गया है। गाने को अभिजीत भट्टाचार्य ने श्रेया घोषाल के साथ मिलकर गाया है, जबकि संगीत ललित पंडित का है।

ये भी पढ़ें

सालों बाद एक साथ दिखे जावेद अख्तर और जितेंद्र, एक को आज भी इस बात का है मलाल
बॉलीवुड
Javed Akhtar and Jitendra

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood News

viral news

वायरल वीडियो

Published on:

01 Sept 2025 03:48 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Viral Song: 2013 के इस गाने का लोगों पर चढ़ा फीवर, यूजर्स बना रहे हैं धड़ाधड़ रील्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट