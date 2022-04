पापा की बनाई फिल्म से लॉन्च होने से मना करने वाले इकलौते स्टार सन, बाद में यशराज से भी लिया पंगा

विवेक ओबेरॉय हिंदी सिनेमा के उन चंद कलाकारों में शामिल हैं, जिन्होने अपने दम पर अपना बाॅलीवुड करियर तय किया हैं। बता दे कि विवेक ओबेरॉय ने बड़े परदे पर शानदार शुरुआत करने के बाद अपनी शोहरत को संभाल नहीं सके और हाशिये पर पहुंच गए। चलिए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से…

विवेक ओबेराय सुपर स्टार भले ही नहीं बन सके लेकिन उनके पापा सुरेश ओबेरॉय के नजर में वह अब भी सुपर स्टार ही हैं। बाॅलीवुड में सभी स्टार अपने बच्चों को आज या फिर कल लाॅच तो करते ही हैं। वैसे ही सुरेश ओबेराय अपने बेटे विवेक ओबेराय को बाकी स्टारसन्स की तरह फिल्मों में लांच करने की योजना बना रहे थे।

Vivek Oberoi only star who refused to launched from film made by dad