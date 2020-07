विवेक ओबरॉय, समीक्षा भटनागर और राजीव सेन की नई पारी की शुरुआत

बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) के भाई राजीव सेन (Rajeev Sen) 'इति : कैन यू सॉल्व योर ओन मर्डर' (Can you solve your own murder) के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। टेलीविजन अभिनेत्री समीक्षा भटनागर ( Samiksha Bhatnagar) ने सांग तिश्नगी से बतौर सिंगर डेब्यू किया।