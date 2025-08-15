Vivek Ranjan Agnihotri: फेमस डायरेक्टर हुए ‘आगबबूला’, खुलेआम चुनौती भरा वीडियो आया सामने

वो आगे कहते हैं, "लेकिन, सवाल ये है कि कौन हैं वो लोग, कौन सा है ये पॉलिटिकल प्रेशर, और कौन सी है ये पार्टी जो हमारी आवाज को दबाना चाहती है। जो फिल्म किसी ने देखी नहीं है, जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड पास कर चुका है, उसके ट्रेलर को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। पहले हमारे ऊपर इतनी सारी एफआईआर लॉन्च की गईं। जब हम सारी व्यवस्था कर यहां पहुंचे तो हमें बताया जा रहा है कि हम कार्यक्रम कर नहीं सकते। ये बहुत दुखद बात है। क्या हमारे देश में दो संविधान हैं, एक पूरे देश का और एक बंगाल का। मैं भी हारने वाला नहीं हूं दोस्तों, हमने ठान ली है और अब जो भी करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, हम इसे कोलकाता में ही लॉन्च करेंगे। मैं आपको जगह बता दूंगा, आप हमें सपोर्ट करें ताकि भारत के इतिहास का कड़वा सच सबके सामने आए।"