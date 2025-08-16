Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

ममता सरकार पर भड़के विवेक रंजन अग्निहोत्री, बोले- बंगाल सरकार मानने को ही तैयार नहीं है कि…

The Bengal Files: ‘द बंगाल फाइल्स’ के निर्देशक ने बंगाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें पश्चिम बंगाल में ट्रेलर को दिखाने से रोका जा रहा है। इसके पीछे कौन-सी ताकतें हैं।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 16, 2025

The-Bengal-Files
विवेक रंजन अग्निहोत्री का ममता सरकार पर फूटा गुस्सा ( Image Source: ians)

Vivek Agnihotri-Mamata Government: फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को इसका ट्रेलर लॉन्च इवेंट कैंसिल कर दिया गया और बीच में ही ट्रेलर की स्क्रीनिंग भी रोक दी गई। इसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ और फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की पुलिस से बहस भी हो गई।

इससे पहले विवेक रंजन अग्निहोत्री ने आईएएनएस से खास बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि ट्रेलर लॉन्च को लेकर उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खासतौर पर पश्चिम बंगाल में ट्रेलर दिखाने से रोका जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Sholay: कौन था ‘शोले’ का मुख्य हीरो? 50 साल बीत गए लेकिन अबतक नहीं जान पाए सच्चाई
बॉलीवुड
Sholay Movie Dharmendra-Amitabh (1)

वो दबाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा…

फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने कहा, "मैं परसों ही अमेरिका से लौट के आया। हम यहां कोलकाता में ट्रेलर को लॉन्च करना चाहते थे। 16 अगस्त इसलिए चुना क्योंकि ये डायरेक्ट एक्शन डे से जुड़ा है। एक बड़ी सिनेमा चेन के साथ हमारा कार्यक्रम सेट था, लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया। फिर हमने एक दूसरी सिनेमा चेन से बात की पर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। एक फिल्ममेकर के लिए इससे बुरी बात क्या होगी कि उसकी फिल्म को रोका जा रहा है। फिर हमने इसे बैंकवेट हॉल में रिलीज करने का प्लान बनाया। एक फिल्म जो बंगाल के बारे में ही है, उसे क्यों रोका जा रहा है? पता नहीं किस चीज का उन्हें डर है। क्या वो दबाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।"

कैंसिल करने का क्या कारण रहा इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "देखिए बंगालियों को दिक्कत होती तो वो लोग भर-भर के यहां क्यों आते, वंदे मातरम और जय काली मां के नारे क्यों लगाते। उन्हें फिल्म अच्छी लगी, बंगाल वर्ल्ड की कल्चरल कैपिटल थी, ये बात मैंने फिल्म में दिखाई है। यह बात देश का बच्चा-बच्चा अब जान जाएगा। लेकिन जब मैंने ये फिल्म अनाउंस की थी, तभी आपकी मुख्यमंत्री ने ये कहना शुरू कर दिया कि द बंगाल फाइल्स कोई फिल्म बन रही है ये प्रोपेगैंडा फिल्म है। उन्हें हम यहां नहीं आने देंगे। मुझे तमाम धमकियां मिली। उसके बाद मैंने उन्हें एक लीगल नोटिस भी सेंड किया था कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं। बंगाल की समस्याओं के बारे में ये फिल्म है। जो चोर लोग हैं, जिनके दिल में चोर है वो ही इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं।"

आज नहीं तो कल बंगाल को हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा

विवेक ने सवाल उठाया कि यहां पश्चिम बंगाल में सुहरावर्दी स्ट्रीट क्यों है, जिसे बुचर ऑफ बंगाल कहा जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे पर उन्होंने अपील की कि इस स्ट्रीट का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी एवेन्यू रखा जाए।

उन्होंने कहा, “आज बंगाल की जो सरकार है, ये मानने को ही तैयार नहीं है कि डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कुछ हुआ था। एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये खतरनाक राजनीति है जिसका आज नहीं तो कल बंगाल को हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बोल्ड फिल्म पहले कभी इंडिया में बनी है।”

विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 'द बंगाल फाइल्स' को लिखा और डायरेक्ट किया है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार नजर आएंगे। यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

Sholay: 50 साल बीत जाने के बाद भी ‘शोले’ फिल्म के बारे में लोग अब भी नहीं जानते ये बातें
बॉलीवुड
Sholay Movie 50 years Celebration Story

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

16 Aug 2025 06:25 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ममता सरकार पर भड़के विवेक रंजन अग्निहोत्री, बोले- बंगाल सरकार मानने को ही तैयार नहीं है कि…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.