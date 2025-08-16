ममता सरकार पर भड़के विवेक रंजन अग्निहोत्री, बोले- बंगाल सरकार मानने को ही तैयार नहीं है कि…

कैंसिल करने का क्या कारण रहा इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "देखिए बंगालियों को दिक्कत होती तो वो लोग भर-भर के यहां क्यों आते, वंदे मातरम और जय काली मां के नारे क्यों लगाते। उन्हें फिल्म अच्छी लगी, बंगाल वर्ल्ड की कल्चरल कैपिटल थी, ये बात मैंने फिल्म में दिखाई है। यह बात देश का बच्चा-बच्चा अब जान जाएगा। लेकिन जब मैंने ये फिल्म अनाउंस की थी, तभी आपकी मुख्यमंत्री ने ये कहना शुरू कर दिया कि द बंगाल फाइल्स कोई फिल्म बन रही है ये प्रोपेगैंडा फिल्म है। उन्हें हम यहां नहीं आने देंगे। मुझे तमाम धमकियां मिली। उसके बाद मैंने उन्हें एक लीगल नोटिस भी सेंड किया था कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं। बंगाल की समस्याओं के बारे में ये फिल्म है। जो चोर लोग हैं, जिनके दिल में चोर है वो ही इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं।"