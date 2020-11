मुंबई। निर्माता-निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ( Vivek Ranjan Agnihotri ) अपनी अपकमिंग मूवी 'द कश्मीर फाइल्स' ( The Kashmir Files Movie ) में आम आदमी को लीड किरदार निभाने का मौका दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी साझा की है। उनका कहना है कि ये मौका चयनित होने वाले और उनका दोनों का जीवन बदल सकता है।

'आपके 1 मिनट का ऑडिशन रिप्लाई में अटैच कर दें'

विवेक अग्निहोत्री ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा,'मैं एक कश्मीरी आदमी को 30-50 साल के वृद्ध आदमी का मुख्य खलनायक के किरदार में ब्रेक देना चाहता हूं। किसे पता यह आपकी लाइफ बदल दे और मेरी भी। कृपया आपके 1 मिनट का ऑडिशन रिप्लाई में अटैच कर दें। सीधे मैसेज ना करें।' विवेक के इस ट्वीट के जवाब में कई लोगों ने अपने ऑडिशन वीडियो शेयर किए हैं। इनमें से कुछ लोगों के ऑडिशन वीडियो अन्य लोगों को खूब पसंद भी आए हैं।

I desire to give a break to a Kashmiri man who can play 30-50 yr old character of the main antagonist. Who knows this will change your life. And mine too.



Pl attach your 1 min audition in reply. No DMs. #KashmirFiles