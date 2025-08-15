Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

War 2 Collection Day 1: ऋतिक की ‘वॉर 2’ ने ओपनिंग पर तोड़ा 10 फिल्मों का रिकॉर्ड, जानें कुली का क्या रहा हाल

War 2 Vs Coolie Box Office Collection Day 1: ऋतिक रोशन की वॉर 2 और रजनीकांत की कुली 14 अगस्त को रिलीज हो चुकी है। अब दोनों फिल्मों के ओपनिंग डे का कलेक्शन आ गया है। आइये जानते हैं कौन सी फिल्म किस पर भारी पड़ी है…

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 15, 2025

War 2 Collection Day 1
वॉर 2 और कुली फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन

War 2 Vs Coolie Box Office Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर साउथ सिनेमा और बॉलीवुड आमने-सामने हैं। जहां एक तरफ रजनीकांत की कुली फिल्म है तो वहीं ऋतिक रोशन की वॉर 2 ने भी थिएटर में दस्तक दे दी है। दोनों फिल्में एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही हैं। पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। पहले दिन कौन किस पर भारी पड़ा है ये पता चल गया है। ऐसे में वॉर 2 ने पहले ही दिन 10 फिल्मों के रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए हैं और कुली ने भी ताबड़तोड़ कमाई कर डाली है।

कुली ने पहले दिन किया इतने करोड़ का कलेक्शन (Coolie Box Office Collection Day 1)

रजनीकांत की फिल्म कुली ने पहले ही दिन गदर मचा दिया। Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, ओपनिंग डे पर कुली की कमाई में एक बड़ी बढ़त देखी गई है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन यानी 14 अगस्त गुरुवार को 65 करोड़ का तूफानी कलेक्शन किया है। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही खुद को साबित कर दिया है। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और ड्रामा का शानदार तड़का है। कुली फिल्म को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है, जो अपने शानजार डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं।

वॉर 2 ने ओपनिंग पर 10 फिल्मों को दी मात (War 2 Box Office Collection Day 1)

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 ने भी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी है। फिल्म में उनके साथ कियारा आडवाणी भी नजर आ रही है। ये फिल्म साल 2019 में आई वॉर का सीक्वल है जो उस समय ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और अब मेकर्स को इस फिल्म से भी यही उम्मीद है। Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, वॉर 2 ने ओपनिंग पर 52.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। साथ ही फिल्म ने 10 फिल्मों को मात दे दी है। जिसकी लिस्ट नीचे हैं…

कौन बना पहले दिन का बॉक्स ऑफिस पर किंग

बता दें, फिल्म वॉर 2 और कुली के ओपनिंग डे के आंकड़ों के अनुसार, वॉर 2 को कुली ने पीछे छोड़ दिया है और खुद एक सुपरहिट फिल्म बनकर सामने आई है। जिस वजह से कह सकते हैं कि रजनीकांत बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन के किंग बने हैं, लेकिन वॉर 2 के मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म अभी और अच्छा कलेक्शन वीकेंड पर कर सकती है। वहीं, कुली से भी यही उम्मीद लगाई जा रही है। 

Published on:

15 Aug 2025 08:16 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / War 2 Collection Day 1: ऋतिक की ‘वॉर 2’ ने ओपनिंग पर तोड़ा 10 फिल्मों का रिकॉर्ड, जानें कुली का क्या रहा हाल

