War 2 Collection Day 1: ऋतिक की ‘वॉर 2’ ने ओपनिंग पर तोड़ा 10 फिल्मों का रिकॉर्ड, जानें कुली का क्या रहा हाल

War 2 Vs Coolie Box Office Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर साउथ सिनेमा और बॉलीवुड आमने-सामने हैं। जहां एक तरफ रजनीकांत की कुली फिल्म है तो वहीं ऋतिक रोशन की वॉर 2 ने भी थिएटर में दस्तक दे दी है। दोनों फिल्में एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही हैं। पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। पहले दिन कौन किस पर भारी पड़ा है ये पता चल गया है। ऐसे में वॉर 2 ने पहले ही दिन 10 फिल्मों के रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए हैं और कुली ने भी ताबड़तोड़ कमाई कर डाली है।