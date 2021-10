जब तलवार लेकर पत्रकार को मारने उसके घर पहुंच गए थे शाहरुख खान, पैर पर किया था वार

नई दिल्ली। Whan Shah Rukh Khan attack on Jouranlist with sword: सुपस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और गौरी खान (Gauri Khan) की जोड़ी बॉलीवुड की फेमस जोड़ियों (famous couples of Bollywood) में से एक है। रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 25 अक्टूबर, 1951 को शादी की थी। आज हम आपको शाहरुख और गौरी (Shahrukh and Gauri) से जुड़ा बेहद दिलचस्प किस्सा बता रहे हैं।

मारने के लिए पत्रकार के घर पहुंच गए थे

दरअसल शादी में शाहरुख खान को अपने ससुर की ओर से कुकरी यानी कटार मिली थी, जो अकसर पंजाबी शादियों में दूल्हे को दी जाती है। जिसे लेकर शाहरुख मारने के लिए एक पत्रकार के घर पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकार के पैरों में मार दिया था। शाहरुख खान ने उस समय बहुत बुरा व्यवहार किया था। जिसके कारण शाहरुख को जेल भी जाना पड़ा था। इस बात का खुलासा खुद शाहरुख खान ने तहलका मैगजीन के एक समारोह में किया था।

शाहरुख खान ने बताया था कि ‘कभी हां कभी ना’ की शूटिंग के दौरान एक पत्रकार ने उनके और को-स्टार के अफेयर की खबर छाप दी थी। जिसे जानने के गौरी परेशान हो गई थीं और सोचने लगी थीं कि कहीं उन्होंने एक्टर संग शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी।

उसके पैर पर हमाला कर दिया था

शाहरुख ने बताया था कि गौरी को परेशान देखकर में मेरे ससुर की दी हुई तलवार तलवार लेकर पत्रकार के घर पहुंच गया और उसके पैर पर हमाला कर दिया था। शाहरुख ने बताया था कि “मैंने उस वक्त बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया था। मुझे जेल भी जाना पड़ा था।

शाहरुख ने बताया था कि “मेरे ससुर एक आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने तलवार देते हुए कहा था कि आपको मेरी बेटी की रक्षा करनी होगी। मुझे लगा कि यह अच्छा हथियार है। शाहरुख खान ने पत्रकार के घर जाकर उसके पैरों पर वार कर दिया था। इस घटना के बाद अगले ही दिन फिल्म के सेट पर पुलिस पहुंच गई और उन्हें अपने साथ ले गई थी।

बता दें कि शुरुआत में गौरी खान का परिवार यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वह उनसे शादी करें। जहां एक तरफ गौरी खान की मां एक्टर से नफरत करती थीं तो वहीं, उनके भाई ने एक्टर को बंदूक की नोंक पर धमकी भी दी थी।

