जब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को दिया अल्टीमेटम, फिर हुआ था कुछ ऐसा...

नई दिल्ली। When Hema Malini gave ultimatum to Dharmendra for marriage: हेमा मालिनी और धर्मेंद्र बॉलीवुड (Hema Malini and Dharmendra) परफेक्ट कपल हैं और दोनों के लाखों-करोड़ों चाहने वाले हैं। लेकिन कभी दोनों को शादी के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र पहले से शादी शुदा थे इसलिए हेमा के परिवार वाले दोनों की शादी के खिलाफ थे। ऐसे में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को अल्टीमेटम दे दिया (When Hema Malini gave ultimatum to Dharmendra) था। इस बात खुसाला हेमा ने खुद किया था।

तुम्हें मुझसे अभी शादी करनी होगी

दरअसल अपने एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी में बताया था कि मेरे घरवाले धर्मेंद्र से शादी के एकदम खिलाफ थे। इसकी वजह उनका पहले से शादीशुदा होना था। लेकिन मैं किसी अन्य से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं सिर्फ धर्मेंद्र को प्यार करती थी। ऐसे में मैंने उन्हें एक रोज फोन किया और कहा- 'तुम्हें मुझसे अभी शादी करनी होगी।

धर्मेंद्र ने इसका जवाब हां में दिया और कहा कि वह उनसे ही शादी करेंगे। हेमा ने कहा कि इस तरह हमने 2 मई 1980 को शादी की और हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो गये। ये ही वो अल्टीमेटम था जो हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को दिया था और उन्होंने इसे पूरा किया! हेमा मालिनी ने बताया था कि धर्मेंद्र ने मेरी भावनाओं को समझते हुए सच्चे प्यार का प्रमाण दिया। उन्होंने कभी अपने प्यार को निभाने में भी कोई कमी नहीं की।

धर्मेंद्र की दूसरी शादी के खिलाफ थे

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को फिल्म 'शोले' (1975) की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया था। लेकिन धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और बच्चे धर्मेंद्र की दूसरी शादी के खिलाफ थे। जबकि धर्मेंद्र, हेमा मालिनी को इस कदर चाहने लगे थे कि उनके प्यार में पागल हो गये थे। घरवालों ने दोनों को दूर करने की कोशिश की और इसके लिए हेमा का परिवार फिल्म सेट पर तक जाता था ताकि दोनों की नजदीकी न बढ़ें।

आपको बता दें कि अभी हाल ही में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ अपना जन्मदिन मनाया था। जिसकी फोटोज शेयर की थी। उसके अलावा एक और फोटो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ था और दोनों मुस्करा रहे थे। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के फैंस ने इस तस्वीर को खूब प्यार दिया था।