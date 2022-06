बच्चे के चलते Alia Bhatt ने Ranbir kapoor से की शादी! वायरल हो रहा एक्ट्रेस का इंटरव्यू

जब से आलिया भट्ट ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर सुनाई है तब से फैंस से लेकर सेलेब्स तक की खुशी का ठिकाना नहीं है। हर कोई इस खबर से जितना खुश है उतना ही हैरान भी है। खैर आलिया और रणबीर के पेरेंट्स बनने की खबर जानकर फैंस बेहद खुश हो गए हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी हो कि उन्होंने बच्चे की चाहत में रणबीर से शादी की है। ऐसा हम नहीं बल्कि उन्होंने खुद कहा था।

ये सभी को पता है कि रणबीर कपूर आलिया भट्ट के बचपन से क्रश रहे हैं। वो उन्हें तभी से पसंद करती हैं। आलिया ने साल 2018 में अपने एक पुराने इंटरव्यू में बच्चे को लेकर कुछ ऐसी बातें कही थीं, जिसके बाद यह गुड न्यूज़ किसी को हैरानी नहीं लगेगी।

when alia bhatt confessed i would get married because of kids