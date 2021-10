जब एक सीन के लिए आशुतोष गोवारिकर ने लिया था 100 हथिनियों का ऑडिशन

नई दिल्ली: ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) की फिल्म ‘जोधा अकबर’ (Jodha Akbar) ब्लॉकबस्टर रही थी। इस बेहतरीन फिल्म के लिए जमकर मेहनत की गई थी, पैसा पानी की तरह बहाया गया था। हम आपको इस फिल्म से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा बता रहे हैं, जिसे जानकर आपको खुद यकीन हो जाएगा कि इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होना ही था।

सुनीता गोवारिकर ने सुनाए किस्से

दरअसल फिल्म ‘जोधा अकबर’ को 13 साल पूरे होने पर फिल्म की सह-निर्माता और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की पत्नी सुनीता गोवारिकर ने फैंस के लिए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था। जिसमें वह इस ऐतिहासिक फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से सुनाती नजर आई। इस वीडियो में उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि आशुतोष ने फिल्म के एक सीन के लिए 100 मादा हाथियों का ऑडिशन लिया था।

100 हथिनियों की मांग की थी

फिल्म ‘जोधा अकबर’ ग्रैंड सेट, शानदार एक्शन सीन, रोमांटिक गाने, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन की केमिस्ट्री के साथ कई कारणों के चलते ये फिल्म एक प्रतिष्ठित फिल्म रही। अब फिल्म इतनी महान है तो इससे जुड़े किस्से भी आम नहीं होंगे। सुनीता गोवारिकर ने अपने वीडियो में बताया था कि आशुतोष गोवारिकर ने एक सीन की शूटिंग के लिए 100 हथिनियों की मांग की थी।

आशुतोष की ये अजीब मांग सुनकर सुनीता चौंक गई थी और निर्देशक से इसकी वजह पूछी। फिर आशुतोष ने समझाया कि नर हाथी आक्रामक होते हैं इसलिए कास्ट और क्रू की सुरक्षा और भलाई के लिए, महिला हाथियों को लाना जरूरी था। साथ ही, उन्होंने आगे हथिनियों की इतनी बड़ी संख्या पर भी बात की और बताया कि ऐसा VFX का खर्चा कम करने के लिए किया गया था।

This #13YearsOfJodhaaAkbar I'd like to THANK the 3 pillars of the SCRIPT and LYRICS of the film –



Story Screenplay - #HAIDARALI, one of my oldest friends;

Dialogues - late #KPSAXENA saab, prolific Satirist;

Lyrics - the GENIUS @Javedakhtarjadu saab!



I BOW to all three -🙇‍♂️ pic.twitter.com/04Oyy33X9W