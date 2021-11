अगर शादी शुदा नहीं होता, तो उसे अपना दिल देता, जानें किस एक्ट्रेस को इतना पसंद करते हैं गोविंदा

नई दिल्ली। When Govinda reveals about his favorite Actress: बॉलीवुड के सफलतम एक्टर गोविंदा (Govinda) ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग और डांस से फिल्म इंटस्ट्री के साथ लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। गोविंदा कई हिट एक्ट्रेस के साथ काम चुके हैं, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन (Karisma Kapoor and Raveena Tandon) के साथ उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं गोविंदा किस एक्ट्रेस को बेहद पसंद करते हैं? जिसके लिए उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर वो शादी शुदा नहीं होते, तो वो उसे अपना दिल देते।

माधुरी जैसी अच्छी अभिनेत्रियां कहां मिलती हैं

दरअसल गोविंदा जिस एक्ट्रेस को पसंद करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि लाखों दिलों की धड़कन डांसिंग डीवा, धक धक गर्ल और न जाने कितने ही नामों से नवाजी जाने वाली सुपरस्टार माधुरी दीक्षित हैं। सभी अभिनेताओं की तरह माधुरी की खूबसूरती के दीवानों में गोविंदा भी शामिल हैं।

गोविंदा ने ये बात साल 2018 में बीबीसी से एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। उन्होंने कहा था कि आज कल माधुरी जैसी अच्छी अभिनेत्रियां कहां मिलती हैं। उन्होंने बताया था, ‘माधुरी दीक्षित मुझे बहुत पसंद हैं। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो पक्का उधर देखता। आज के दौर में इतनी अच्छी अभिनेत्रियां कहां मिलती हैं।

दोनों ने सिर्फ दो फिल्मों में काम किया

गोविंदा ने बताया था कि उन्होंने जिन अभिनेत्रियों के साथ काम किया उसमें उन्हें नीलम, करिश्मा, जूही चावला, रवीना टंडन काफी पसंद हैं। गोविंदा और माधुरी ने ‘बड़े मियां छोटे मियां’ और ‘पाप का अंत’ जैसी फिल्में साथ में की।

आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित की ऑनस्क्रीन जोड़ी अनिल कपूर के साथ ज्यादा पसंद की गई। माधुरी की पहली हिट तेजाब फिल्म भी अनिल कपूर के साथ ही रही थी। इससे पहले माधुरी कई फिल्में कर चुकीं थी, लेकिन इस फिल्म के बाद लोगों के बीच उन्हें पहचान मिली। इस फिल्म के बाद ही किसी फैन ने पहली बार उनका ऑटोग्राफ मांगा था।

माधुरी दीक्षित ने इस बात का जिक्र अनुपम खेर के शो पर किया था कि किस तरह दो छोटे लड़कों ने उनसे पहली बार ऑटोग्राफ मांगा था। माधुरी ने जब दोनों लड़कों को अपने नाम का पहला अक्षर एम लिखकर ऑटोग्राफ दिया तो वो चिल्ला पड़े थे कि उन्हें ‘मोहिनी’ का ऑटोग्राफ मिल गया।

