जब धर्मेंद्र के कारण टूट गया जितेंद्र का रिश्ता, एक फोन ने बदल दिया जितेंद्र का किस्मत

जितेंद्र को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है वह अपने ज़माने की मशहूर अभिनेता थे। फ़िल्मों में काम करने के दौरान उनके अफेयर के क़िस्से भी अक्सर सुर्ख़ीयों में रहा करते थे। इसी दौरान वो अपना दिल हेमा मालिनी को दे बैठे थे। उनकी शादी तक तय हो गई थी लेकिन धर्मेंद्र की एक हरकत की वजह से उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। चलिए जानते हैं पूरा विवाद…

गुज़रे ज़माने के एक्टर जितेंद्र 80 साल के हो गए हैं उनका जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर की एक बिज़नेसमैन फ़ैमिली में हुआ था। बता दें कि उनका असली नाम जितेंद्र नहीं बल्कि रवि कपूर हैं। क्यों तो जितेंद्र फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है लेकिन उन्हें अपना हिंदी फ़िल्म में सफ़र तय करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा।

