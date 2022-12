सीरियल किलर शोभराज से जब रणदीप हुड्डा मिलने गए थे जेल, बिकिनी किलर ने पूछा था ये सवाल

'बिकनी किलर' नाम से कुख्यात चार्ल्स शोभराज हत्या के सिलसिले में 2003 से नेपाल के काठमांडू की जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था। लेकिन 2 दशकों के बाद वह जेल से बाहर आ गया है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने हत्यारे को रिहा करने का आदेश जारी किया था। 2015 में चार्ल्स शोभराज पर एक फिल्म बन चुकी है, जिसमें उसके रोल का अभिनय रणदीप हुड्डा ने किया था।

When Randeep Hooda met Charles Sobhraj in jail, the ‘Bikini Killer’ asked this question