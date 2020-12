जब साजिद खान ने Riteish Deshmukh को बताया था गे, नाराज हो गए थे एक्टर

नई दिल्ली | एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh)और जेनेलिया डिसूजा को बॉलीवुड के फेवरेट कपल में से एक माना जाता है। रितेश देशमुख का जन्मदिन 17 दिसंबर (Riteish Deshmukh Birthday) को होता है। हर साल वो इसे अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मनाते हैं। रितेश को फैमिली मैन के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लोग रितेश को दूसरी नजरों से देखने लगे थे। साजिद खान (Sajid Khan) ने रितेश को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था कि लोग हैरान रह गए थे। दोनों का साथ में नाम भी जोड़ा जाने लगा था। दूसरी तरफ रितेश जेनेलिया को डेट कर रहे थे लेकिन उन्होंने हमेशा ही उन्हें अपना दोस्त बताया था।

रितेश देशमुख की सेक्सुअलिटी को लेकर कई तरह की खबरें उड़ने लगी थी। लोगों ने मानना भी शुरू कर दिया था कि वो गे हैं और उनका अफेयर डायरेक्टर साजिद खान के साथ चल रहा है। दरअसल, साजिद ने अपने शो साजिद सुपरस्टार्स में रितेश से इसी को लेकर सवाल किया था। जिसपर एक्टर भड़क गए थे। साजिद ने मलाइका अरोड़ा की एक वीडियो क्लिप चलाते हुए रितेश को दिखाया था। वीडियो में मलाइका दोनों से उनके रिलेशनशिप में होने की सच्चाई पूछ रही थीं? इसी पर साजिद ने रितेश से सवाल किया कि मैग्जीन में छपा है कि आप गे हैं और मेरे साथ रिश्ते में हैं। क्या ये सच है?

