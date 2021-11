जब रेखा को शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन से अनबन के लिए ठहराया जिम्मेदार, जानें ऐसी क्या थी वजह

नई दिल्ली। When Shatrughan Sinha blamed Rekha for rift with Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा (Amitabh Bachchan and Shatrughan Sinha) दोनों एक साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिसमें 'नसीब', 'काला पत्थर', 'दोस्ताना', 'शान', 'दोस्त', 'यार मेरी जिंदगी' जैसी कई फिल्में शामिल हैं। जहां पर्दे पर दोनों की दोस्ती हिट थी। वहीं, रियल लाइफ में भी दोनों की दोस्ती चर्चाओं में रहती थी। दोनों के बीच पक्की वाली दोस्ती थी। दोनों को अक्सर पार्टी और चैट शो में साथ देखा जाता था। दोनों एक साथ अपने पुराने किस्से सुनाते नजर आते थे।

लेकिन फिर ऐसा वक्त भी आया, जब किसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई और उनकी पक्की वाली दोस्ती में खटास आ गई। दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं करते थे। जिसके लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने रेखा को जिम्मेदार ठहराया था। आइये जानते हैं ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण रेखा दोनों की दोस्ती के बीच आ गई।

अपनी किताब में किया खुलासा

दरअसल इस बात का खुलासा शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी किताब 'एनीथिंग बट खामोश: (Anything But Khamosh) द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी’ (The Shatrughan Sinha Biography) में किया है। शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने अपनी किताब में बताया है कि, फिल्म ‘काला पत्थर’ की शूटिंग के दौरान उनके और अमिताभ के रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं थे। जिसके दो कारण थे।

शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी किताब में बताया है कि, उस समय पहली समस्या ये थी कि, मेरे प्रदर्शन के लिए मुझे जो वाहवाही मिल रही थी। जिसे देखकर अमिताभ मुझे अपनी कुछ फिल्मों में नहीं चाहते थे। जिसके लिए उन्होंने कई फिल्मों का साइनिंग अमाउंट तक लौटा दिया था।

जब आई दोनों के बीच दरार

वहीं, शत्रुघ्न सिन्हा अपने और अमिताभ के बीच आई दरार की वजह रेखा को भी मानते हैं। अपनी इस किताब में उन्होंने बताया है कि 'काला पत्थर' के दौरान, एक एक्ट्रेस अमिताभ से बहुत घुलने-मिलने की वजह से चर्चाओं में थीं। वो उनसे मिलने आती थीं और ‘दोस्ताना’ के समय में भी आती थीं।

किताब में शत्रुघ्न ने बताया है कि ‘अमिताभ ने किसी का परिचय उस एक्ट्रेस से नहीं करवाया था। शोबिज में हर कोई जानता था कि, कौन किससे मिलने आ रहा है। मीडिया को तुरंत पता चल जाएगा कि, रीना मेरे मेकअप रूम में हैं या नहीं। इस तरह की चीजें हमारी दुनिया में कभी छिपी नहीं हो सकतीं। इस वजह से दोनों की दोस्ती में खटास आ गई और दोनों ने आपस में बातचीत तक बंद कर दी थी।

दोनों के बीच का विवाद अब खत्म हो चुका है

हालांकि अमिताभ बच्चन को साल 2016 में शत्रुघ्न सिन्हा के संस्मरण के लॉन्च इवेंट में भाग लेते देखा गया था, जिससे साफ है कि दोनों के बीच का विवाद अब पूरी तरह खत्म हो गया है। दोनों के वर्कफ्रंट की बात करें तो जहां वर्तमान में बिग बी फिल्मों में सक्रिय हैं। वहीं, शत्रुघ्न सिन्हा राजनीति में उतर चुके हैं।

