जब सनी लियोनी ने अपने पार्किंग गैराज को अपना ऑफिस समझा और फिर....

बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी ने लॉकडाउन की इस अवधि में अपने पार्किंग गैराज को अपना ऑफिस समझ लिया है और उन्होंने इसे नई जिंदगी का नाम दिया है। सनी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, अंतत: फोन पर दिए जाने वाले कुछ साक्षात्कारों के लिए ऑफिस पहुंच गई!!! अरे जरा ठहरिए, मैं अपने पार्किंग गैराज में हूं, मेरी नई जिंदगी!!! हैशटैगसनीलियोन।





तस्वीर में अभिनेत्री एक पीले रंग के क्रॉप टॉप और ग्रे पैंट में नजर आ रही हैं, जिसके साथ उन्होंने एक मोनोक्रॉम स्नीकर्स पहन रखा है। इसके साथ ही आंखों में चश्मा लगाकर और बालों में जुड़ा बांधकर उन्होंने अपने इस लुक को पूरा किया है।

Finally made to the office to do some phone interviews!!! Oh wait , I’m in the parking garage

😢🤣😁 my new life !!! pic.twitter.com/N7XWfUkkjp