देव आनंद को विधु विनोद चोपड़ा ने बताया सबसे बड़ा इडियट, शाहरुख-शाहिद ने की मस्ती, पुराना वीडियो वायरल

हालांकि ये टिप्पणी मजाकिया लहजे में कही गई थी, लेकिन इसका असर मंच पर मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर साफ दिखा। इसके बाद शाहरुख खान और शाहिद कपूर तुरंत देव आनंद के पास पहुंचे और उनसे बातचीत की। देव आनंद ने भी बेहद पॉजिटिव अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो हमेशा अपने तरीके से काम करने में विश्वास रखते हैं और नए कलाकारों तथा निर्देशकों से प्रतिस्पर्धा करना उन्हें प्रेरित करता है। उनकी यह बात दर्शकों के बीच खूब सराही गई।