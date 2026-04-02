1 सेकंड का रोल कर ‘धुरंधर 2’ से छाई एक्ट्रेस, पोस्ट कर पूछा- मुझे किस-किस ने देखा?

Dhurandhar 2: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों अगर किसी फिल्म का सिक्का चल रहा है, तो वह है रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2'। फिल्म ने अपनी कमाई से तो झंडे गाड़े ही हैं, साथ ही इसके हर एक किरदार के लोग मुरीद हो गए हैं। हर किरदार की छोटी-छोटी क्लिप्स वायरल हो रही है। लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा किरदार भी है जिसे शायद ही किसी ने नोटिस किया। है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर उसी एक्ट्रेस की चर्चा हो रही है जिसे फिल्म में शायद आपने पलक झपकते ही मिस कर दिया होगा। यह कैमियो रोल में यामी गौतम नहीं बल्कि एक दूसरी एक्ट्रेस हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस एक्ट्रेस का स्क्रीन टाइम सिर्फ 1 सेकंड का है, लेकिन अब इस 'एक पल' ने उन्हें इंटरनेट पर वायरल कर दिया है।