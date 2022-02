प्रियंका चोपड़ा की बेटी का कब होगा नामकरण, नानी मधु ने दी नन्ही गुड़िया से जुड़ी कई जानकारी

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के घर में हाल ही में नन्ही परी आई है। इनकी नन्ही परी का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ हैं। इस बात की जानकारी खुद प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया से अपनी फैंस को दी हैं। अब प्रियंका की मां डॉ मधु चोपड़ा ने बताया कि अभी तक कपल ने बेटी का नाम नहीं रखा हैं।चलिए जानते है आखिर अभी तक क्यों नहीं रखा गया प्रियंका चोपड़ा की नन्ही परी का नाम।

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की नन्ही लाडली से जुड़ी खबर जानने के लिए दर्शक हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। ऐसे में प्रियंका की मम्मी और नन्ही लाडली की नानी मधु चोपड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका की लाडली को लेकर कई बातों का खुलाशा किया हैं। आपको बता दे कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की नन्ही लाडली का नामकरण भी अभी तक नहीं हुआ हैं। इस बात का खुलाशा खुद प्रियंका चोपड़ा की मां डॉ मधु चोपड़ा ने किया हैं।

when will priyanka chopra Nick Jonas baby Naming ceremony will happen