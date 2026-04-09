‘मैं यहां कपड़े उतारने नहीं आई’, गंदी डिमांड पर अभिनेत्री का फूटा गुस्सा, अभिरामी वेंकटाचलम बोलीं- अश्लील कंटेंट नहीं डालूंगी

Abhirami Venkatachalam Bold Actress: सोशल मीडिया आज कलाकारों और उनके फैंस के बीच बातचीत का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। लेकिन कभी-कभी यही प्लेटफॉर्म विवाद की वजह भी बन जाता है। हाल ही में तमिल फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री अभिरामी वेंकटाचलम अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को लेकर सुर्खियों में आ गईं, जब उन्होंने कुछ यूजर्स की गलत मांगों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनके सख्त रुख ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि कलाकारों की निजी सीमाओं का सम्मान कितना जरूरी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।