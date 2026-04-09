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‘मैं यहां कपड़े उतारने नहीं आई’, गंदी डिमांड पर अभिनेत्री का फूटा गुस्सा, अभिरामी वेंकटाचलम बोलीं- अश्लील कंटेंट नहीं डालूंगी

Abhirami Venkatachalam Bold Actress: साउथ अभिनेत्री अभिरामी वेंकटाचलम से हाल ही में लोगों ने एक ऐसी डिमांड रख दी जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 09, 2026

Abhirami Venkatachalam Bold Actress

Abhirami Venkatachalam Bold Actress (सोर्स- एक्स)

Abhirami Venkatachalam Bold Actress: सोशल मीडिया आज कलाकारों और उनके फैंस के बीच बातचीत का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। लेकिन कभी-कभी यही प्लेटफॉर्म विवाद की वजह भी बन जाता है। हाल ही में तमिल फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री अभिरामी वेंकटाचलम अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को लेकर सुर्खियों में आ गईं, जब उन्होंने कुछ यूजर्स की गलत मांगों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनके सख्त रुख ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि कलाकारों की निजी सीमाओं का सम्मान कितना जरूरी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

अभिनेत्री ने गंदी डिमांड पर लगाई लताड़ (Abhirami Venkatachalam Bold Actress)

दरअसल, अभिरामी ने कुछ समय पहले अपने फैंस के लिए इंस्टाग्राम पर एक विशेष सब्सक्रिप्शन सेक्शन शुरू किया था। इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपने प्रशंसकों के साथ एक्सक्लूसिव और क्रिएटिव कंटेंट साझा करना चाहती थीं। शुरुआत में सैकड़ों लोगों ने उन्हें सब्सक्राइब भी किया, लेकिन जल्द ही कुछ लोगों का व्यवहार उन्हें परेशान करने लगा।

अश्लील कंटेंट के लिए नहीं है सोशल मीडिया (Abhirami Venkatachalam Bold Actress)

बताया जा रहा है कि कुछ सब्सक्राइबर्स ने अभिनेत्री से ऐसी उम्मीदें जतानी शुरू कर दीं, जो न केवल गलत थीं बल्कि उनके पेशेवर दायरे से भी बाहर थीं। इसी बात से नाराज होकर अभिरामी ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखी और साफ शब्दों में कहा कि उनका प्लेटफॉर्म किसी भी तरह की अश्लील सामग्री के लिए नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो यहां अपने कपड़े उतारने नहीं आई हैं।

सोशल मीडिया पर आईं लोगों की प्रतिक्रियाएं

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वो यहां केवल अपनी रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति साझा करने आई हैं, न कि किसी की गलत उम्मीदों को पूरा करने के लिए। अभिरामी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। जहां एक ओर कई लोगों ने उनके साहस की सराहना की, वहीं कुछ यूज़र्स ने इस मुद्दे पर अलग-अलग तरह की राय भी व्यक्त की। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि कलाकारों को अपनी सीमाएं तय करने का पूरा अधिकार है और दर्शकों को इसका सम्मान करना चाहिए।

अभिनेत्री अभिरामी वेंकटाचलम का करियर

अगर अभिरामी वेंकटाचलम के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर दक्षिण भारतीय मनोरंजन जगत में खास पहचान बनाई है। साल 2017 में मिस तमिलनाडु का खिताब जीतना उनके जीवन का अहम मोड़ साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा और धीरे-धीरे अपनी अलग पहचान बना ली।

फिल्मी दुनिया में उनका सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने कई चर्चित परियोजनाओं में काम करते हुए अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा। खास बात यह है कि अभिनय के अलावा वो एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और सफल मॉडल भी हैं। यही वजह है कि उन्हें एक मल्टीटैलेंटेड पर्सनालिटी के रूप में देखा जाता है।

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Updated on:

09 Apr 2026 02:15 pm

Published on:

09 Apr 2026 02:14 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मैं यहां कपड़े उतारने नहीं आई’, गंदी डिमांड पर अभिनेत्री का फूटा गुस्सा, अभिरामी वेंकटाचलम बोलीं- अश्लील कंटेंट नहीं डालूंगी

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