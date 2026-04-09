‘धुरंधर 2’ को लेकर आदित्य धर पर केस करेंगी असली असलम चौधरी की पत्नी! बोलीं- मेरे पति ने बलूच बच्चों को नहीं मारा

Chaudhry Aslam wife Noreen Khan: आदित्य धर की फिल्म'धुरंधर 2' जहां बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, वहीं फिल्म के किरदार की तारीफ भी भारत से लेकर पाकिस्तान में की जा रही है। फिल्म में पाकिस्तान के कराची स्थित ल्यारी इलाके के गैंगवॉर और रहमान डकैत के खौफ को आदित्य धर ने शानदार तरीके से दिखाया है। लेकिन इस पूरी कहानी में जिस किरदार ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ खींचा हैं वह है जांबाज पुलिस अफसर एसपी चौधरी असलम हैं। जिसे संजय दत्त ने शानदार तरीके से निभाया है। लेकिन असली असलम चौधरी की पत्नी नौरीन खान ने फिल्म के कुछ दृश्यों पर कड़ी आपत्ति जताई है। नौरीन का कहना है कि फिल्म में उनके पति की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा है कि वह आदित्य धर पर केस करेंगी।