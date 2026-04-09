‘धुरंधर 2’ पर दीपिका पादुकोण के कमेंट पर मचा बवाल, अभिनेत्री ने जमकर लगाई लताड़, बोलीं- तारीफ क्यों नहीं?

सुजैन ने अपने संदेश में साफ तौर पर कहा कि ये किसी तरह का ‘फ्लेक्स’ करने का मामला नहीं है, बल्कि एक कलाकार के रूप में अपने जीवनसाथी की सफलता पर गर्व जताने का अवसर होता है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। कुछ लोगों ने सुजैन की बात का समर्थन किया, तो वहीं कई यूजर्स ने दीपिका का पक्ष लेते हुए कहा कि हर व्यक्ति अपनी निजी शैली में खुशी जाहिर करता है।