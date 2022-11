Deepika Padukone and Ranveer Singh Wedding : दीपिका पादुकोण ने आखिर किस वजह से रणवीर सिंह को नहीं दी शादी की सालगिरह की बधाई

यह भी पढ़ें

14 नवंबर 2018 को इटली के लेक कोमो में शादी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) (Ranveer Singh) की शादी हुई थी। (Deepika Padukone and Ranveer Singh Wedding) जिसमें केवल उनके परिवारवाले और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। पूरे तामझाम और साउथ इंडियन के रीति-रिवाजों के मुताबिक शादी की थी और फिर बार में नोर्थ इंडियन स्टाइल में सात फेरे भी लिए थे, तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया इस कपल के बीच में की यह दोनों एक-दूजे के लिए इतना वक्त भी नहीं निकाल पाए कि दोनों ने एक-दूसरे को अपनी शादी की चौथी सालगिराह (deepika ranveer wedding date) पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तक शेयर नहीं की। (Deepika Padukone and Ranveer Singh)। इसी बात से सभी काफी हैरान हैं।दरअसल, दीपिका और रणवीर सिंह (Deepika Padukone and Ranveer Singh) के आम लोगों के अलावा बॉलीवुड सेलिब्रिटिज भी फैन हैं। ऐसे में जब दीपिका (Deepika Padukone) और रणवीर (Ranveer Singh) ने एक-दूजे को सोशल मीडिया पर उनकी चौथी शादी की सालगिरह (Deepika Padukone and Ranveer Singh wedding anniversary) की बधाई नहीं दी तो सभी तो आश्चर्य हुआ। दोनों ने एक दूसरे को विश (Deepika Padukone does not wishes Ranveer Singh on their wedding) करना तो दूर सोशल मीडिया (social media) पर एक पोस्ट तक शेयर नहीं की।दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) अपने सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी बिजी है, फिर चाहे वो फिल्में हो, एडवरटाइजमेंट (Deepika Padukone advertisement) हो या फिर किसी ब्रांड (deepika brand) के लिए फोटोशूट (deepika photoshoot)। दीपिका (Deepika Padukone) का सैड्यूल काफी बिजी है और रणवीर (Ranveer Singh) नहीं चाहते की दीपिका सिर्फ किसी एक वजह से प्यार जताने के लिए अपना काम छोड़कर इन बातों पर ध्यान दें। (Deepika Padukone and Ranveer Singh Wedding)दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ऐसे बी-टाउन (bollywood) के लवबर्ड्स (lovebirds) है जो अपने प्यार, रोमांस (romance) और बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया (social media) पर इन दोनों की तरफ से एक भी शादी की सालगिरह (Deepika Padukone and Ranveer Singh wedding date) की पोस्ट नहीं आने पर सभी को काफी हैरानी हुई। दोनों ही कपल्स एक दूसरे के लिए काफी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं।दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) अपने पति और बॉलीवुड एक्टर (bollywood actor ranveer singh) रणवीर सिंह से बहुत प्यार करती हैं और उन्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए सोशल मीडिया (social media) की जरूरत नहीं है। दीपिका (Deepika Padukone and Ranveer Singh Wedding) को शायद अपने निजी जीवन के बारें में सोशल मीडिया पर लिखने से परहेज है तभी उन्होंने अपनी लाइफ के इतने खास दिन के बारें में एक भी पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया। फैंस को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दीपिका और रणवीर सिंह (Deepika Padukone and Ranveer Singh) के बीच सबकुछ सही है। बस बिजी सैड्यूल की वजह से दोनों ही काफी बिजी रहते हैं।