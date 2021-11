ट्विटर पर अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन हुए ट्रोल -अनिल_अपना _पिल्ला_सम्भाल

अनिल कपूर के बेटे एक्टर हर्षवर्धन कपूर यूं तो खूब पॉपुलर हैं... लेकिन इन दिनों हर्षवर्धन सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं... दरअसल दिवाली के मौके पर हर्षवर्धन कपूर को एक ज्ञानवर्धक ट्वीट करना महंगा पड़ गया... दीपोत्सव के मौके पर जहां एक ओर पूरा देश दीये और पटाखे जला रहा था तो वहं दूसरी तरफ पटाखों की आवाज सुनकर हर्षवर्धन के पालतू जानवर डरे और सहमे हुए थे... और इन्हीं जानवरों की चिंता करते हुए अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन ने ट्वीट किया... और लिखा कि ‘’लोग अभी भी हर जगह पटाखे फोड़ रहे हैं… मेरे पालतू जानवर डरे हुए हैं… जो सभी के लिए असहज है और ये वाकई एनवायरमेंट के लिए खराब है... तो एक मैं इन कारणों से सांस्कृतिक रुप से कभी बंधा हुआ नहीं रहा हूं...सामान्य ज्ञान कभी-कभी जीतना पड़ता है ***** ।

दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया यूजर्स को हर्षवर्धन का ये ज्ञान रास नहीं आया... इसके बाद ट्वीटर पर ही यूजर्स ने हर्षवर्धन को ट्रोल करते हुए क्लास लगानी शुरू कर दी... दिवाली पर हर्षवर्धन के जानवर और प्रकृति प्रेम वाले इस ट्वीट से लोग इतने नाराज हैं कि ट्वीटर पर #अनिलअपनापिल्ला_संभाल ट्रेंड कर रहा है... यूजर्स इसी हैशटैग के साथ तरह-तरह के ट्वीट कर रहे हैं... कई यूजर्स अनिल कपूर और सोनम कपूर के दिवाली पर पटाखे जलाने वाली तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं... और हर्षवर्धन को अपना ज्ञान वापस रखने की सलाह दे रहे है...

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिखा...

Pic 1: Forget about wishing, Hesham didn't even wished him back 😂.



Look at the words "enjoy food", we all know what kind of food he's talking about.



Pic 2: His aπimals are s¢ared on Deepavali.

#अनिल_अपना_पिल्ला_सम्भाल pic.twitter.com/gDYwGxSeae