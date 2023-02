जब फ्लाइट में घबरा गईं यह महिला, अनिल कपूर ने पकड़ा हाथ, यात्री ने शेयर किया दिलचस्प किस्सा

Co-Passenger shares Anil Kapoor Story: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर के साथ फ्लाइट शेयर करने वाली एक महिला ने अपना शानदार अनुभव शेयर किया है। महिला ने शेयर किया कि कैसे विस्तारा फ्लाइट में उसके बगल में बैठे बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने उसकी दो घंटे की उड़ान को यादगार बना दिया।

Woman Reveals Anil Kapoor Held Her Hand On A Turbulent Flight Tried To Calm Her