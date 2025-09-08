पर्दे पर उतरा महिलाओं का दर्द, वेश्यावृत्ति पर बनी ये फिल्में कर देंगी भावुक

यह फिल्म एक लड़की की कहानी को दिखाती है, जो मुंबई में काम की तलाश में जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी छोटी बहन गरीबी से पीड़ित हो और अपनी शिक्षा पूरी न कर पाए। शहर में कई बाधाओं का सामना करने के बाद, वो अपनी परिस्थितियों से मजबूर होकर "नताशा" बनने के लिए मजबूर हो जाती है, जो एक एक्सक्लूसिव कॉल गर्ल है। कहानी बहुत दृढ़ता से दर्शाती है कि एक महिला को काम की तलाश करते समय किन-किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और शहर की क्रूरता उसे कैसे वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल देती है।