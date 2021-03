कॉपीराइट उल्लंघन केस: कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में दर्ज हुआ धोखाधड़ी का केस, कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू

नई दिल्ली। बॉलीवुड में क्वीन के नाम से मशहूर कंगना रनौत अपने अलग ही अंदाज के लिए जानी जाती हैं। विवादों में फंसना जैसे कंगना के लिए आम सी बात हो गई हो। वह आए दिन अपने ट्विट्स से कोई सोशल मीडिया पर हलचल मचाए रखती हैं। ऐसे में हर बार वह अपनी मुसीबतें खुद ही बढ़ाती हुईं नज़र आती हैं। ऐसे में अब कंगना के ऊपर एक और मामला दर्ज हो गया है। जिसमें कंगना के साथ-साथ उनकी बहन पर धोखाधड़ी और कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगा है।

Khar police registered a case against actor Kangana Ranaut, her sister Rangoli Chandel, Akshat Ranaut & one Kamal Kumar Jain under sections 406,406,415,418,34,120 (b) and 51,63,63A Copyright Act in connection with a film 'Didda: The Warrior Queen of Kashmir': Mumbai Police