ब्रिटिश क्वीन को महान बताते हुए कंगना रनौत किया ट्वीट, ट्रोलर्स ने कहा- 'अंग्रेजों से इतना प्यार क्यों?'

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी सोशल मीडिया पर लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं। अक्सर देखा गया है कि बड़ी ही बेबाकी के साथ-साथ कंगना हर मुद्दे पर अपना पक्ष रखती हैं और वह अपने इसी अंदाज के लिए ही जानी जाती हैं। लेकिन कभी-कभी उनका यह अंदाज उन्हें मुसीबत में डाल देता है। जैसा कि इस बार देखने को मिल रहा है। जब से ब्रिटिश के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने इंटरव्यू में शाही परिवार को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। तब से ही वह सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में कंगना भी इस मुद्दे पर बोलने से खुद कर रोक नहीं पाईं और उन्होंने एंटरव्यू को लेकर कई पोस्ट शेयर। जिसके बाद से वह बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं। चलिए जानते हैं पूरा मामला।

For few past days, people gossiped, judged, online lynched a family based on one sided story at the cost of a family, I never saw the interview as sass, bahu, sajish type stuff never excites me. All I want to say is one woman the only ruling Monarch left on this globe (cont) pic.twitter.com/1RNlz9QND1 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 12, 2021

कंगना रनौत का पोस्ट

दरअसल, बीते दिन कंगना ने ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर पोस्ट इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए क्वीन का समर्थन किया। पहले ट्वीट में कंगना ने बताया कि 'काफी समय से लोगों ने चुगली की, जज किया, एक ही तरफ की कहानी सुन परिवार की लिंचिंग की। लेकिन उन्होंने यह इंटरव्यू नहीं देखा क्योंकि उन्हें सास-बहू की साजिश में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। कंगना ने अपनी पोस्ट के अंत में कहा कि वह बस इतना कहना चाहती हैं कि क्वीन एलिजाबेथ अब दुनिया की सिर्फ एक महिला शासक बची हैं।

May not be an ideal MIL/wife/sister,but she is a great Queen,she carried forward her father’s dream, saved the crown better than any son could have. We can’t play every role to perfection even if we excel at one should be enough. She saved the crown. Let her retire like a Queen. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 12, 2021

कंगना ने आगे कहा कि 'वह चाहे वह एक आदर्श सास, पत्नी, बहन नहीं हों, लेकिन देखा जाए तो वह एक महान रानी तो जरूर हैं। उन्होंने अपने पिता के तमाम सपनों को पूरा किया है। यही नहीं एक बेटे से ज्यादा अच्छे ढंग से उन्होंने ताज को संभाला है।' कंगना ने पोस्ट में यह भी कहा कि 'हम लोग भी किसी तरह के किरदार को बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं निभा सकते हैं, लेकिन जो भी रोल हम सही से निभाते हैं वह खुद में काफी होना चाहिए।ट कंगना कहती हैं कि 'क्वीन ने ताज को बचाया है, उन्हें रानी की तरह ही रिटायर होने दिया जाए।'

अंग्रेजों से इतना प्यार क्यो फर्जी क्वीन,क्या आज भी इन्हें ही मालिक समझती हो🙄 — VIKRAM (@Gobhiji3) March 12, 2021

Unfortunate tweet. The interview highlighted racism and showed a mirror to society. A society which day and night demonises Indian society by the way. Extraordinary levels of ignorance on display here. — SanksP 🇮🇳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@SanksP) March 12, 2021

ट्रोलर्स का फूटा गुस्सा

कंगना का यह पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसके बाद कंगना जमकर ट्रोल होती हुईं नज़र आईं। एक यूजर ने एक्ट्रेस की पोस्ट पर कमेंट करते हुए उन्हें खुद के काम से काम रखने की सलाह दे डाली। एक अन्य यूजर कमेंट कर कंगना को चुड़ैल बताया है। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि 'अंग्रेजों से इतना प्यार क्यों है फर्जी क्वीन, आज भी इन्हें ही मालिक समझती हो।'

#EXCLUSIVE: In this extended first clip from @Oprah's interview with Prince Harry and Meghan, The Duchess of Sussex says what it means to be able to speak for herself.



It comes one year after the couple left England and stepped back from full-time royal life.#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/o3AdxpmLrh — CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 5, 2021

प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने लगाए गभीर आरोप

कुछ समय पहले ओपरे विन्फ्रे के इंटरव्यू में प्रिंस हैरी और मेगन ने खुलासा किया था कि शाही परिवार में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यही नहीं जब उनके बच्चे का जन्म हुआ था, तब उसके रंग को लेकर भी कई सवाल उठाए थे। इंटरव्यू में मेगन ने यह तक कहा था कि शादी के बाद वह इतना अकेला महसूस करने लगी थी कि उन्हें लगता था कि वह आत्महत्या कर लेंगी। यहीं मेगन का कहना था कि शाही परिवार बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह उस राजघराने की बहू बने।