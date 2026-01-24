24 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

युजवेंद्र चहल-आरजे महवश की टूटा रिश्ता! पहले एक-दूसरे को किया अनफॉलो, अब क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

RJ Mahvash Latest Post: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और आरजे महवश ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। इसके तुरंत बाद महवश ने एक और क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा…

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 24, 2026

Chahal-RJ Mahvash Instagram Unfollowed

युजवेंद्र चहल-आरजे महवश ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो (इमेज सोर्स: क्रिकेटर-आरजे इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Chahal-RJ Mahvash Instagram Unfollowed: युजवेंद्र चहल और आरजे महवश के रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों के बीच अचानक सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई, जब दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया। इसी के तुरंत बाद महवश की एक क्रिप्टिक पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया। कार में बैठे हुए वीडियो के साथ उनका क्रिप्टिक कैप्शन अब फैंस को इस सोच में डाल रहा है कि क्या सचमुच दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है, या कहानी में अभी और ट्विस्ट बाकी हैं।

RJ महवश ने ऐसा क्या कैप्शन लिख दिया?

आज से ठीक कुछ ही दिन पहले युजवेंद्र चहल ने इंस्टाग्राम पर RJ महवश को अनफॉलो किया। इसके बाद RJ महवश ने भी क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अनफॉलो कर दिया। दोनों के रिलेशनशिप में होने की अफवाह थी। लेकिन इस बीच शुक्रवार की शाम को RJ महवश के कैप्शन ने सभी का ध्यान खींच लिया, उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि “90% समय, आप मुझे अपने बाल ठीक करते हुए देखेंगे। बाकी समय, अपनी जिंदगी ठीक (फिक्स) करती हूं,” बाद में उन्होंने अपनी स्टोरी पर कैमरे के लिए पोज देते हुए एक और फोटो शेयर की, जिसके कैप्शन में लिखा था, “आपके लिए थोड़ी शांति भेज रही हूं।”

धनश्री वर्मा से तलाक के बाद दोनों एक साथ आए थे नजर

20 मार्च, 2025 को चहल और धनश्री वर्मा के तलाक के बाद से ही चहल और आरजे महवश लगातार चर्चा में बने रहे। दोनों कई बार साथ दिखे, जिससे उनके बीच रिलेशनशिप की अफवाहें उड़ने लगीं। हालांकि, चहल और महवश हमेशा यही कहते रहे कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जब दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, तो सवाल और बढ़ गए हैं। लेकिन अभी तक किसी ने भी इसके पीछे की वजह बताने से परहेज किया है। कहानी में आगे क्या होता है, यह देखना दिलचस्प होगा।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / युजवेंद्र चहल-आरजे महवश की टूटा रिश्ता! पहले एक-दूसरे को किया अनफॉलो, अब क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

