युजवेंद्र चहल-आरजे महवश की टूटा रिश्ता! पहले एक-दूसरे को किया अनफॉलो, अब क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

आज से ठीक कुछ ही दिन पहले युजवेंद्र चहल ने इंस्टाग्राम पर RJ महवश को अनफॉलो किया। इसके बाद RJ महवश ने भी क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अनफॉलो कर दिया। दोनों के रिलेशनशिप में होने की अफवाह थी। लेकिन इस बीच शुक्रवार की शाम को RJ महवश के कैप्शन ने सभी का ध्यान खींच लिया, उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि “90% समय, आप मुझे अपने बाल ठीक करते हुए देखेंगे। बाकी समय, अपनी जिंदगी ठीक (फिक्स) करती हूं,” बाद में उन्होंने अपनी स्टोरी पर कैमरे के लिए पोज देते हुए एक और फोटो शेयर की, जिसके कैप्शन में लिखा था, “आपके लिए थोड़ी शांति भेज रही हूं।”