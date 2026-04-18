12 रिब्स में फ्रैक्चर, 29 टांके लगे, जरीन खान के एक्स बॉयफ्रेंड का भयानक एक्सीडेंट, अब खुद दिया अपडेट

Shivashish Mishra Road Accident: रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' से पहचान बनाने वाले फिटनेस मॉडल और अभिनेता शिवाशीष मिश्रा हाल ही में एक गंभीर सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे की जानकारी सामने आते ही उनके फैंस हैरान रह गए। करीब एक महीने पहले हुए इस दुर्घटना में उन्हें इतनी गंभीर चोटें आईं कि उनकी 12 पसलियां टूट गईं और शरीर पर 29 टांके लगाने पड़े। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और धीरे-धीरे रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं। शिवाशीष ने खुद इस बारे में अपडेट दिया है।