‘मेरा आधा शरीर कट जाता’, जब 3 बार मरते-मरते बचे अक्षय कुमार, सुनाया खतरनाक स्टंट का खौफनाक किस्सा

जब अक्षय से पूछा गया कि क्या उनकी पत्नी ट्विंकल उन्हें ऐसे स्टंट करने से मना करती हैं, तो अक्षय ने इससे इनकार करते हुए कहा कि अब उन्हें इसकी आदत हो गई है और उन्हें रोकने के लिए कहने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ट्विंकल मानती हैं, "वो आ जाएगा, ठीक-ठाक आ जाएगा," जो उन पर उनके भरोसे को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सावधानी बरतना और बहुत सतर्क रहना अभी भी जरूरी है।