Lalita Pawar: रामानंद सागर की ‘रामायण’ की मंथरा से क्यों मांगा गया था जाति प्रमाणपत्र, जानिए क्या था मामला?

Lalita Pawar: फिल्म इंडस्ट्री में एक दौर ऐसा भी था जब मां और सासू मां के किरदार बड़े बहुत फेमस हुआ करते थे। उस दौर में मां का किरदार ऐसा होता था मानों उससे दुखियारी- अबला नारी कोई नहीं है दुनिया में, वहीं, क्रूर सास ऐसी दिखाई जाती थी, जिसे देख कर घर की बहुएं भी घबरा जाएं। बॉलीवुड में मां के रोल के लिए निरूपा रॉय और खडूस सास के लिए ललिता पवार को आज भी याद किया जाता है। इन दोनों दिग्गज अभिनेत्रियों ने अपनी फिल्मों में अपने-अपने किरदारों को बेहतरीन अभिनय के जरिये हमेशा-हमेशा के लिए जीवित कर दिया। लेकिन आज हम बात लोगों की फेवरेट सासू मां की करने जा रहे हैं, जिन्होंने रामानंद सागर की 'रामायण' में मंथरा की ऐसी यादगार भूमिका निभाई, जिसके लिए उनको भुलाया नहीं जा सकता वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा ललिता पवार हैं।