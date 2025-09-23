दोबारा होगा जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम, सीएम ने बताया पीछे का बड़ा कारण, जानें क्या?

Zubeen Garg Postmortem: बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गाना देने वाले प्लेबैक सिंगर जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कहा जा रहा था कि जुबीन गर्ग ने पानी में कूदने से पहले अपनी लाइफ जैकेट उतार दी थी और फिर अचानक उनकी पानी में तबीयत बिगड़ी और उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सिंगापुर में सिंगर का पोस्टमार्टम हुआ। उनकी मौत पानी में डूबना बताई गई। अब उनकी पार्थिव शरीर भारत आ चुका है और आज यानी 23 सितंबर को सिंगर का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले उनका दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है।