दोबारा होगा जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम, सीएम ने बताया पीछे का बड़ा कारण, जानें क्या?

Zubeen Garg Postmortem: बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गाना देने वाले प्लेबैक सिंगर जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कहा जा रहा था कि जुबीन गर्ग ने पानी में कूदने से पहले अपनी लाइफ जैकेट उतार दी थी और फिर अचानक उनकी पानी में तबीयत बिगड़ी और उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सिंगापुर में सिंगर का पोस्टमार्टम हुआ। उनकी मौत पानी में डूबना बताई गई। अब उनकी पार्थिव शरीर भारत आ चुका है और आज यानी 23 सितंबर को सिंगर का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले उनका दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है।
असम के सीएम बिस्वा ने कंफर्म किया है कि मंगलवार को जुबीन का दूसरा पोस्टमार्टम होगा। अब इसके पीछे की वजह पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सीएम बिस्वा की मानें, तो असम सरकार ने सिंगर जुबीन गर्ग की मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को दूर करने के लिए उनके शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है। इस बारे में बात करते हुए सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया पर दोबारा जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम कराने की मांग उठी है। इसी को देखते हुए और फैमिली की परमिशन लेने के बाद ये फैसला लिया गया है।
पीटीआई के अनुसार, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वह पर्सनली सिंगर के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि वे दोबारा सिंगर के शव को काटना नहीं चाहते हैं। सिंगापुर के डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी था, क्योंकि उनके पास ज्यादा तकनीक है।
सीएम ने ये भी बताया कि मंगलवार सुबह एम्स गुवाहाटी के कुछ डॉक्टरों की मौजूदगी में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) में दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब देखने बात ये होगी कि इस जांच में क्या सामने आता है? दूसरे पोस्टमार्टम के बाद ही सिंगर का अंतिम संस्कार किया जाएगा।