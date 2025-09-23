Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

दोबारा होगा जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम, सीएम ने बताया पीछे का बड़ा कारण, जानें क्या?

Zubeen Garg Postmortem: सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत हुई थी, जिसके बाद से उनके फैंस से लेकर परिवार गहरे शोक में हैं। जहां जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम एक बार हो गया था, अब दोबारा अंतिम संस्कार से पहले उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आई है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 23, 2025

Zubeen Garg Second autopsy undergo
जुबीन गर्ग के पार्थिव शरीर की तस्वीर एक्स से ली गई

Zubeen Garg Postmortem: बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गाना देने वाले प्लेबैक सिंगर जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कहा जा रहा था कि जुबीन गर्ग ने पानी में कूदने से पहले अपनी लाइफ जैकेट उतार दी थी और फिर अचानक उनकी पानी में तबीयत बिगड़ी और उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सिंगापुर में सिंगर का पोस्टमार्टम हुआ। उनकी मौत पानी में डूबना बताई गई। अब उनकी पार्थिव शरीर भारत आ चुका है और आज यानी 23 सितंबर को सिंगर का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले उनका दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है।

सीएम बिस्वा ने बताया क्यों होगा जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम (Zubeen Garg Second Postmortem)

असम के सीएम बिस्वा ने कंफर्म किया है कि मंगलवार को जुबीन का दूसरा पोस्टमार्टम होगा। अब इसके पीछे की वजह पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सीएम बिस्वा की मानें, तो असम सरकार ने सिंगर जुबीन गर्ग की मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को दूर करने के लिए उनके शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है। इस बारे में बात करते हुए सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया पर दोबारा जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम कराने की मांग उठी है। इसी को देखते हुए और फैमिली की परमिशन लेने के बाद ये फैसला लिया गया है।

ये भी पढ़ें

जया किशोरी ने की विराट- अनुष्का की आस्था पर बात, बोलीं- काम, पैसा, घर है लेकिन शांति नहीं…
बॉलीवुड
Jaya Kishori Big Revealed Anushka-Virat
सिंगर जुबीन गर्ग की तस्वीर (Photo Source- X)

सीएम नहीं चाहते दोबार हो पोस्टमार्टम (CM on Zubeen Garg Postmortem)

पीटीआई के अनुसार, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वह पर्सनली सिंगर के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि वे दोबारा सिंगर के शव को काटना नहीं चाहते हैं। सिंगापुर के डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी था, क्योंकि उनके पास ज्यादा तकनीक है।

जुबीन गर्ग और असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (Photos Source- X)

अंतिम संस्कार से पहले होगा पोस्टमार्टम (Zubeen Garg Last Rites)

सीएम ने ये भी बताया कि मंगलवार सुबह एम्स गुवाहाटी के कुछ डॉक्टरों की मौजूदगी में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) में दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब देखने बात ये होगी कि इस जांच में क्या सामने आता है? दूसरे पोस्टमार्टम के बाद ही सिंगर का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

शादी के 1 साल बाद सोनाक्षी ने मुस्लिम धर्म को लेकर दिया बयान, जहीर और माता-पिता के व्यवहार पर की बात
बॉलीवुड
Sonakshi Sinha react Marriage into Muslim religion

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

23 Sept 2025 10:45 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दोबारा होगा जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम, सीएम ने बताया पीछे का बड़ा कारण, जानें क्या?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.