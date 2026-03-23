मंडप सजने से पहले पहुंची प्रेमिका, हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेमी ने मंदिर में रचाई शादी

बदायूं जिले के थाना बिनावर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का एक दिलचस्प और फिल्मी मोड़ सामने आया, जहां चार साल पुराने रिश्ते ने आखिरी वक्त पर पूरी कहानी बदल दी। बिनावर क्षेत्र के एक गांव के युवक का करीब चार साल पहले रामपुर की एक युवती से कॉलेज के दौरान प्रेम संबंध शुरू हुआ था। समय के साथ यह रिश्ता गहराता चला गया और दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए। घंटों फोन पर बातचीत करना उनकी रोजमर्रा की आदत बन चुकी थी। परिजनों को भी इस रिश्ते की जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद युवक के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी।