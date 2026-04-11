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बदायूं

ऑपरेशन के बाद घर लौट पति-पत्नी, कार में लग गई भयानक आग, प्रिया जिंदा जली

बदायूं के उसहैत क्षेत्र में चलती कार में आग लगने से 25 वर्षीय प्रिया भारद्वाज की दर्दनाक मौत हो गई। उनके पति अर्पित गंभीर रूप से झुलस गए हैं।

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बदायूं

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Anuj Singh

Apr 11, 2026

ऑपरेशन के बाद घर लौट रही थी प्रिया, रास्ते में कार में लगी आग

ऑपरेशन के बाद घर लौट रही थी प्रिया, रास्ते में कार में लगी आग

Budaun Accident News: बदायूं जिले के उसहैत थाना क्षेत्र में एक दुखद हादसा हो गया। रौता गांव के पास शुक्रवार रात को एक चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। इस हादसे में एक युवती की जलकर मौत हो गई, जबकि उसके पति गंभीर रूप से झुलस गए। यह घटना लोगों में सदमे और दुख का माहौल पैदा कर गई है। मृतक महिला की पहचान 25 वर्षीय प्रिया भारद्वाज के रूप में हुई है। वह अपने पति अर्पित भारद्वाज के साथ लखीमपुर के पलिया कस्बे से घर लौट रही थीं।

अर्पित स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) हैं और उनकी पोस्टिंग कादरचौक सीएचसी पर है। प्रिया का तीन दिन पहले पलिया के एक अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह कार की पिछली सीट पर लेटी हुई थीं। अर्पित आगे की सीट पर गाड़ी चला रहे थे। रौता गांव के पास पहुंचते ही अचानक कार में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई।

क्या हुआ जब आग लगी?

कार के दरवाजे कथित तौर पर लॉक हो गए थे, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अर्पित किसी तरह खुद को बचाने में सफल रहे और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। आसपास के गांववाले भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने बाल्टी-पानी आदि से आग बुझाने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसहैत थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक प्रिया की जलकर मौत हो चुकी थी। अर्पित गंभीर रूप से झुलस गए हैं और उनका इलाज चल रहा है।

पुलिस की कार्रवाई

उसहैत थाने के एसएचओ देवेंद्र सिंह ने बताया कि महिला का शव कब्जे में ले लिया गया है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पति अर्पित का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आग अचानक क्यों लगी। प्रिया का हाल ही में ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वह पिछली सीट पर लेटी थीं। इस वजह से उन्हें बच पाना और भी मुश्किल हो गया।

परिवार पर छाया दुख

यह हादसा परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है। प्रिया अभी सिर्फ 25 साल की थी। ऑपरेशन के बाद घर लौटते समय यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। अर्पित भी गंभीर हालत में हैं, जिससे परिवार दोहरी मुसीबत में फंस गया है। पुलिस आगे जांच में यह भी देखेगी कि कार में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी या कोई और वजह से आग लगी। फिलहाल जांच जारी है और रिपोर्ट का इंतजार है।

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Published on:

11 Apr 2026 10:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Budaun / ऑपरेशन के बाद घर लौट पति-पत्नी, कार में लग गई भयानक आग, प्रिया जिंदा जली

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