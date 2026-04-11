ऑपरेशन के बाद घर लौट पति-पत्नी, कार में लग गई भयानक आग, प्रिया जिंदा जली

कार के दरवाजे कथित तौर पर लॉक हो गए थे, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अर्पित किसी तरह खुद को बचाने में सफल रहे और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। आसपास के गांववाले भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने बाल्टी-पानी आदि से आग बुझाने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसहैत थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक प्रिया की जलकर मौत हो चुकी थी। अर्पित गंभीर रूप से झुलस गए हैं और उनका इलाज चल रहा है।